Suppression du bruit et 20 heures de batterie pour 120 € : les Samsung Galaxy Buds 2 sont en vente sur Amazon | La technologie

Malgré le fait qu’un peu plus d’un mois se soit écoulé depuis leur présentation, les Galaxy Buds 2 sont déjà en vente sur Amazon. Les nouveaux écouteurs Samsung ont une réduction de bruit et offrent 20 à 20 heures d’autonomie pour 125 euros.

Les écouteurs True Wireless ont été couronnés comme le compagnon inséparable de tout appareil. Aujourd’hui, nous les utilisons tous pour écouter de la musique, faire du sport, participer à un appel vidéo ou regarder un film, pour ne donner que quelques exemples.

La grande popularité de cet accessoire a conduit les marques à conquérir le marché, et la proposition la plus actuelle de Samsung est les nouveaux Galaxy Buds 2. Cela fait un peu plus d’un mois que nous les avons rencontrés et ils sont déjà en vente sur Amazon pour seulement 125 euros.

Le prix du Samsung Galaxy Buds 2 est de 149,90 euros, pour que vous économisez 25 euros grâce à cette promotion. Il s’agit d’une offre spéciale des journées Samsung sur Amazon, alors profitez-en pour économiser car ce prix n’hésitera pas longtemps.

Casque Samsung à réduction de bruit totalement sans fil, disponible en 4 couleurs et avec une résistance à l’eau et une autonomie de 5 heures.

Plus précisément, les modèles bénéficiant de cette remise sont finis en noir et blanc. Ceux en lavande et olive sont également en promotion, mais à 8 euros au lieu de 25 euros.

A ce prix, Les Galaxy Buds 2 sont l’un des meilleurs écouteurs sans fil au meilleur rapport qualité-prix que vous puissiez acheter dès maintenant. Nous avons eu l’occasion de les analyser en profondeur et nous avons constaté qu’ils offrent une très bonne performance en général.

Grâce à leur forme ergonomique et à leur poids léger, les nouveaux écouteurs Samsung True Wireless sont très confortables à porter et ne sont pas gênants lorsqu’ils sont utilisés pendant de longues périodes.

Selon la marque, l’annulation active du bruit des Galaxy Buds 2 est capable de neutraliser jusqu’à 98% du bruit externe. Lors de nos tests, nous avons constaté qu’ils sont très efficaces pour annuler les sons constants, par exemple celui émis par la hotte aspirante, et qu’ils minimisent également le bruit dans les environnements changeants, tels que les environnements urbains.

L’autonomie est un autre des points forts de ces écouteurs True Wireless. Ils offrent jusqu’à 20 heures d’utilisation avec la suppression du bruit activée sans avoir besoin de prise de courant, une fonctionnalité très intéressante pour les voyages long-courriers.

