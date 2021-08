Supprimer les bonus de pandémie de Pokemon Go est une erreur

Comme il l’avait dit, Niantic a annulé certains des bonus qu’il avait mis en œuvre dans Pokemon Go pour rendre le jeu plus facile à jouer au milieu de la pandémie de COVID-19. Le studio avait précédemment déclaré que ces bonus étaient toujours destinés à être temporaires, il était donc inévitable qu’ils soient un jour annulés. Cependant, la décision de le faire maintenant, alors que le monde est secoué par une nouvelle vague de cas de COVID, est une grave erreur qui a suscité une réaction généralisée de la communauté.

Depuis que Niantic a initialement annoncé son intention de réduire les bonus, la pandémie n’a fait qu’empirer. Les cas sont à nouveau en augmentation dans de nombreuses régions du monde à mesure que de nouvelles variantes du virus émergent, et de nombreuses communautés se démènent pour réimplémenter les mandats de masque et d’autres restrictions pour freiner la propagation du virus. Supprimer ces bonus de Pokemon Go maintenant et demander aux utilisateurs de sortir, alors que la pandémie est toujours une menace permanente, est une décision sourde qui nuit à la fois au jeu et aux joueurs.

Ce n’est pas comme si Pokemon Go avait eu du mal depuis la mise en œuvre de ces bonus ; au contraire, le jeu a grimpé en flèche au cours de la dernière année. Selon Sensor Tower, Pokemon Go a connu son meilleur début d’année en 2021, avec des revenus qui auraient augmenté de 34% par rapport à 2020. Niantic sort également de Pokemon Go Fest 2021, l’un des meilleurs événements du jeu à ce jour. Non seulement l’événement a été agréable, s’appuyant intelligemment sur toutes les leçons que Niantic a apprises en adaptant le jeu au milieu de la pandémie, mais ce fut également un énorme succès. Bien que Niantic n’ait pas partagé les chiffres de revenus, le studio a révélé que les joueurs ont collectivement attrapé plus de 1,5 milliard de Pokémon et parcouru plus de 125 kilomètres au cours de la célébration de deux jours, éclipsant les mesures de l’année dernière.

Les bonus eux-mêmes ont incontestablement amélioré le jeu, ce qui rend leur suppression d’autant plus frustrante. L’un des bonus les plus avantageux a doublé la distance à laquelle vous pouvez interagir avec les gymnases et les PokeStops, ce qui facilite l’obtention d’objets et la participation aux batailles de gymnase et de raid. Il s’agissait d’une nette amélioration de la qualité de vie, et cela aurait dû rester un élément permanent du jeu, mais Niantic l’a depuis annulé.

Les fans, à juste titre, sont en colère contre la décision de Niantic. Sur les réseaux sociaux, les joueurs expriment leur mécontentement face à la suppression des bonus et appellent à un boycott d’une journée du jeu, surnommant aujourd’hui “Pokemon No Day”. Des membres éminents de la communauté Pokemon, dont le webmaster du mégasite Pokemon Serebii.net, ont même publié une déclaration commune appelant Niantic à reconsidérer sa décision et à réappliquer les bonus pandémiques.

Au moment d’écrire ces lignes, Niantic n’a pas commenté publiquement le boycott, mais espère que le développeur renversera le cours et réimplémentera les bonus pandémiques. Le jeu et la communauté s’en sortent mieux pour eux.