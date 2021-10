Supprimer une statue confédérée ? Une ville du Tennessee a fait ceci à la place.

Dana McLendon, échevin de Franklin Tenn., près d’une statue de soldat confédéré, connue sous le nom de

Par Jamie McGee

FRANKLIN, Tennessee – Pendant des décennies, lorsque Hewitt Sawyers passa devant le monument du soldat confédéré se tenant debout sur la place publique de sa ville, il sentit le poids de la longue ombre de l’esclavage.

Sawyers, 73 ans, avait fréquenté une école séparée à Franklin, à environ 20 miles au sud de Nashville. Il a lu des livres déchirés transmis par le lycée blanc local. Le palais de justice offrait une fontaine d’eau « colorée », et le cinéma ne l’accueillait pas à l’étage inférieur. Alors que les monuments confédérés du Sud commençaient à s’effondrer après un rassemblement nationaliste blanc en 2017 à Charlottesville, en Virginie, il voulait également que la statue locale de 37 pieds, connue sous le nom de «Chip», disparaisse.

« Chip représentait une grande partie de la raison pour laquelle je ne faisais pas partie de l’arène du centre-ville », a déclaré Sawyers, un pasteur baptiste. « Chaque fois que je faisais le tour de cette place, c’était un rappel de ce qui s’était passé. »

Inscrivez-vous à la newsletter The Morning du New York Times

Les scieurs et les résidents partageant les mêmes idées n’ont pas fait retirer la statue, mais ils ont trouvé une réponse provocante à celle-ci : une nouvelle statue en bronze sur la place publique de Franklin représentant un soldat grandeur nature des troupes de couleur américaines, en grande partie des régiments noirs qui étaient recruté pour l’armée américaine pendant la guerre de Sécession.

Le nouveau monument, qui a été dévoilé samedi devant une foule de centaines de personnes, et cinq marqueurs récemment ajoutés racontent l’histoire du marché où les esclaves ont été vendus aux enchères et le rôle que les hommes noirs locaux ont joué dans la lutte pour leur liberté. Surnommé The Fuller Story, le projet de quatre ans dirigé par Sawyers et trois autres résidents locaux a élargi le récit de pourquoi et comment la guerre a été menée.

« Voici un homme noir qui a été réduit en esclavage, qui a donné sa vie pour aider à libérer d’autres personnes », a déclaré Sawyers. « Se tenir ici, maintenant, face à une statue qui représente l’esclavage de ces gens et savoir que, parce qu’il était prêt à le faire, nous avons gagné – quel message puissant. »

Franklin, une ville d’environ 80 000 habitants, est située dans le comté le plus riche et à la croissance la plus rapide de l’État. Longtemps connue pour ses vastes étendues de verts pâturages, elle est aujourd’hui un pôle économique pour les grandes entreprises. Une grande partie de son tourisme et de son identité se concentre sur les monuments de la guerre civile, avec des visiteurs visitant Carnton, une ferme qui est devenue un hôpital de campagne et un cimetière pour les soldats confédérés, et Carter House, une maison confédérée engloutie dans l’horrible bataille de Franklin. Le sceau du comté de Williamson, où se trouve Franklin, comprend un drapeau confédéré et un canon.

L’histoire continue

Le fait que le projet Fuller Story ait obtenu l’approbation unanime des autorités municipales marque une évolution significative dans la façon dont la communauté commémore la guerre civile.

« Il était grand temps de raconter aux gens non seulement l’histoire des troupes de couleur américaines, mais cette histoire très percutante de l’expérience des Noirs pendant la guerre », a déclaré Eric Jacobson, un historien local qui a travaillé sur le projet. « Beaucoup de gens ne le savaient tout simplement pas. »

Dana McLendon, échevin de la ville pendant 24 ans, l’a qualifié de « probablement la chose la plus importante que nous ayons jamais faite ».

L’effort a commencé en 2017, en réponse à la violence raciste à Charlottesville, lorsqu’un pasteur blanc, Kevin Riggs, a déclaré lors d’un rassemblement public qu’il était temps que le monument confédéré local tombe, une proposition qui a été accueillie avec des menaces de mort et messages vocaux en colère.

Les supporters ont également pris conscience des obstacles juridiques auxquels ils seraient confrontés. Le monument confédéré était là depuis 1899. Il a été installé par les Filles unies de la Confédération, avec le chapeau de la figure ébréché dans le processus, créant son surnom durable. Une loi de l’État de 2013 avait imposé de nouvelles restrictions sur la suppression des monuments commémoratifs.

Jacobson a eu une idée alternative : plutôt que de se concentrer sur le retrait de la statue confédérée, a-t-il déclaré, Franklin devrait partager des histoires d’Afro-Américains locaux pertinents pour la guerre civile. Le groupe a finalement collecté 150 000 $ en dons privés pour y arriver.

Les cinq marqueurs placés devant le palais de justice et au centre de la place ont été érigés en 2019. Les grandes pancartes décrivent les expériences des Afro-Américains avant, après et pendant la guerre et comprennent des photographies et des illustrations de cette époque. L’un comprend des publicités pour la vente aux enchères de personnes asservies contre de l’argent ou du crédit.

« Vous pouvez entendre toutes ces histoires d’esclavage romancées » Autant en emporte le vent « , mais voici la réalité: là où vous vous trouvez, des hommes, des femmes, des garçons et des filles ont été achetés comme du bétail », a déclaré Riggs. « C’est arrivé. »

Joe Frank Howard, un sculpteur de Columbus, Ohio, a créé la statue des troupes de couleur des États-Unis, nommée « March to Freedom ». Le soldat se tient le pied planté sur une souche d’arbre et tient un fusil en travers de son genou. Des chaînes brisées gisaient sous lui. Le titre fait référence à la marche des soldats avant la bataille, mais englobe également les marches qui ont eu lieu tout au long de la lutte pour les droits civils, a déclaré Howard, 73 ans.

« Le premier pas vers une véritable liberté pour les personnes de couleur en Amérique a été cette guerre », a-t-il déclaré.

Environ 180 000 soldats noirs ont combattu pour les États-Unis pendant la guerre de Sécession. Toujours séparés des troupes blanches lorsqu’ils se battaient, ils faisaient souvent face à des conséquences brutales s’ils étaient capturés par les confédérés.

« J’ai vu beaucoup de statues confédérées de mon temps », a déclaré Chris Williamson, un pasteur de Franklin qui a également dirigé l’effort. « Mais je n’ai jamais vu une statue d’un soldat des troupes de couleur des États-Unis en personne. »

Il a ajouté : « L’image compte. La représentation compte.

Il existe plusieurs autres monuments et quelques statues à travers le pays commémorant les soldats de la guerre civile noire, y compris des monuments commémoratifs à Boston; Lexington Park, Maryland; Vicksburg, Mississippi; et Washington DC Un autre devrait être dévoilé à Wilmington, en Caroline du Nord, en novembre.

Lecia Brooks, chef de cabinet du Southern Poverty Law Center, a salué l’histoire plus complète, en particulier à la lumière des lois de préservation restrictives du Tennessee, mais a déclaré que les deux statues ne devraient pas être confondues comme offrant une vision équilibrée de la guerre, étant donné l’objectif de la Confédération de prolonger l’esclavage mobilier. « Ce ne sont pas les mêmes », a déclaré Brooks.

Les dirigeants élus de Franklin, unis sur l’approbation de Fuller Story, restent divisés sur la question de savoir si la statue confédérée doit être supprimée.

« Une partie de ce qui fait Franklin Franklin est notre histoire », a déclaré l’échevin Margaret Martin. « Il était là où il devait être. »

McLendon fait partie de ceux qui aimeraient le voir déménager au cimetière de Carnton. « Si vous allez lire les mots inscrits sur la statue, si cela ne vous met pas plus qu’un peu mal à l’aise en 2021, alors je suppose que vous pouvez peut-être réessayer », a-t-il déclaré. (« Aucun pays n’a jamais eu de vrais fils, aucune cause de champions plus nobles », lit-on sur l’inscription. « Les gloires qu’ils ont gagnées ne s’effaceront pas de nous. »)

Tout effort pour déplacer la statue est encore compliqué par un nouvel accord entre la ville et la section locale des Filles unies de la Confédération, qui s’est opposée à l’emplacement du projet Fuller Story et a revendiqué la propriété du terrain. La ville a déposé une plainte, demandant un jugement sur la propriété, et dans un règlement, a cédé au groupe le terrain directement sous le monument confédéré. Si quelqu’un cherche sa réinstallation, « nous nous battrons bec et ongles », a déclaré Doug Jones, un avocat représentant le chapitre United Daughters of the Confederacy.

Williamson a déclaré qu’il avait été repoussé par certains résidents noirs déçus que l’histoire complète ne soit pas allée assez loin pour changer le visage du centre-ville de Franklin. Si d’autres veulent faire pression pour le retrait de la statue confédérée, c’est leur prérogative, a-t-il dit, mais avec « Marche vers la liberté » maintenant sur la place publique, il est passé à autre chose.

« Je suis enthousiasmé par les histoires que nous racontons et qui n’ont pas été racontées », a-t-il déclaré. « Je n’ai pas le temps pour Chip. »

© 2021 The New York Times Company