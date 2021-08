Supprimez ces 7 éléments de votre CV si vous souhaitez trouver un emploi | Vie

Faites-vous partie de ceux qui ornent beaucoup votre CV de travail ? Incluez-vous une photo? Dehors tout ! C’est ce que vous devez supprimer pour qu’il ne finisse pas à la poubelle.

Pendant des années, le leitmotiv de les curriculum vitae C’était : plus c’est mieux. Il fallait le décorer le plus possible, voire inventer des choses, ou ajouter des demi-vérités. Ce n’est pas comme ça.

Avec les crises économiques successives et la pandémie, la réalité est qu’il y a plus de personnes que jamais à la recherche d’un emploi, et les recruteurs doivent lire des dizaines de CV par jour. Alors si on est trop cher ou plein de choses sans importance… Il finira à la poubelle avant que le recruteur n’atteigne vos atouts.

Nous sommes d’accord que il faut réduire les programmes mais… que faut-il enlever ? Peter Yang, PDG de ResumeGo, un spécialiste des services de création de CV, le sait. Ce n’est pas en vain qu’il en lit plus de 1 000 par an. Dans une interview sur CNBC qui nous parvient via Daniel Cáceres de Business Insider, il explique tout à supprimer sur les CV.

La photo

A l’heure du télétravail et de l’essor des métiers en ligne et à distance, une photo est de moins en moins importante.

Peter Yang y voit même un fait non professionnel, car ce qui compte dans un travail, c’est votre formation et votre expérience, pas votre apparence.

Donc, à moins que vous ne souhaitiez travailler pour le public, il n’est pas nécessaire d’inclure une photo.

Votre adresse postale

De la même manière, écrire où vous habitez est rarement pertinent pour un titre de poste. Au moins dans un premier contact.

Et encore moins, s’il s’agit d’un travail à distance.

Un ancien e-mail

Soyez prudent lorsque vous utilisez des e-mails tels que Hotmail ou Yahoo!. Ils fonctionnent toujours, mais ils créent le sentiment de démodé et démodé.

Pour les problèmes de main-d’œuvre, utilisez Gmail ou, mieux encore, Perspectives.

La première personne

Utiliser trop de pronoms personnels et la première personne génère un sentiment de égocentrisme. N’utilisez pas beaucoup d’expressions comme « j’ai réussi » ou « j’ai terminé » dans le programme. C’est difficile quand on doit parler de soi, mais peut être entrecoupé de phrases neutres comme : « Tâches terminées : gestion de… ».

Loisirs non pertinents

Comme l’explique cet expert, “beaucoup de gens ont des passe-temps, et on pense qu’ils sont uniques pour cette raison, et que les inclure dans le CV les fera se démarquer des autres candidats”.

La réalité, c’est ça. Qu’est-ce qui contribue à un travail de programmeur, par exemple, que tu aimes le ski ou que tu fasses de l’équitation le week-end ?

Les recruteurs s’ennuient de lire ces choses, alors ne laissez que les loisirs directement liés au travail.

Trop de soft skills

Les soft skills sont des compétences secondaires positives, mais ils ne sont pas d’une importance critique pour terminer un travail.

Par exemple « J’aime conserver une base de données des tâches que je fais au travail » ou « Je suis doué pour travailler dans plusieurs équipes en même temps », ce sont des compétences intéressantes, mais elles ne sont pas indispensables si vous allez uniquement travailler sur une tâche. , ou seul.

Peter Yang recommande d’éliminer ceux qui ne sont pas pertinents pour le travail et de concentrer le reste sur les objectifs.

Au lieu de “Je suis bon pour travailler dans plusieurs équipes en même temps”, plutôt “J’ai aidé le Groupe X et le Groupe Y à terminer les tâches W et Z”.

Expériences professionnelles d’il y a 10 ou 15 ans

Sauf si l’expérience est très appréciée dans la profession, Il n’est pas conseillé d’inclure dans le programme ce sur quoi vous avez travaillé il y a des décennies. Dans de nombreux cas, cela n’est pas pertinent car des technologies ou des méthodes de travail qui ont changé aujourd’hui ont été utilisées, de sorte qu’elles ne servent plus à ajouter de la valeur à votre travail actuel.

Ne le faites que s’il s’agit de quelque chose de très pertinent et important, ou si vous n’avez pas d’autres expériences professionnelles proches.

Si vous appliquez ces conseils, votre CV sera plus digeste pour les recruteurs, et les chances d’être convoqué pour un entretien augmenteront. Chanceux!