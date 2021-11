Supprimez tous vos jeux maintenant : Medal of Honor est enfin disponible sur Quest 2

Respawn Entertainment a fait l’impossible et a entassé l’énorme Medal of Honor: Above and Beyond sur le Quest 2, et il est maintenant disponible sur la boutique Oculus pour 40 $. La campagne solo de plus de 10 heures est soutenue par une douzaine de cartes multijoueurs, avec cinq modes de jeu, ainsi qu’un mode Survie basé sur les vagues.

Medal of Honor: Above and Beyond comprend également The Gallery, une série documentaire primée sur la Seconde Guerre mondiale qui présente des interviews et des récits d’histoires d’anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale.

Fin septembre, nous avons appris que le jeu occuperait 45 Go sur Quest 2. Alors que l’Oculus Store montre que la version finale ne prend que 41 Go, c’est encore essentiellement la totalité de la capacité de stockage d’un Quest 2 de 64 Go. La version originale du PC était une expérience assez terne qui occupait 170 Go d’espace disque, il s’agit donc au moins d’une amélioration significative, même si elle est toujours assez volumineuse.

Cela signifie qu’il n’y a presque aucun moyen que vous installiez autre chose sur votre 64 Go Quest 2 tant que vous avez installé Medal of Honor: Above and Beyond. Certaines personnes ont déjà publié des critiques sur la page officielle de la boutique Oculus disant qu’il ne s’installera pas sur un Quest 2 de 64 Go, alors sachez que vous pourriez rencontrer des problèmes. En bref, ce nouveau système de sauvegarde dans le cloud ne peut tout simplement pas arriver assez tôt.

N’oubliez pas que jusqu’à ce que le système de sauvegarde dans le cloud soit en place, tous les jeux que vous désinstallez de votre Quest 2 verront également leurs fichiers de sauvegarde supprimés. Si vous avez des jeux avec des progrès que vous ne pouvez absolument pas perdre, vous voudrez peut-être attendre quelques semaines jusqu’à ce que Meta soit en mesure de déployer ce système de sauvegarde dans le cloud.

