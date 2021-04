Suprématie indo-pacifique de l’Inde: utilisation de la puissance militaire pour l’équilibre économique

La marine indienne jouera un rôle crucial dans ces nouvelles circonstances, non seulement en protégeant l’économie bleue, mais en tant qu’appareil de projection de puissance.

Par Milind Kulshreshtha

L’arène indo-pacifique a évolué vers un équilibre géopolitique et géo-économique instable en raison des projets expansionnistes unilatéraux de la Chine dans la région. Cela a en outre conduit à une reconfiguration significative de l’équilibre mondial des pouvoirs. La péninsule indienne, entourée par l’océan Indien au sud, la mer d’Oman à l’ouest et le golfe du Bengale à l’est est désormais la nouvelle destination du multilatéralisme international et le rôle de l’Inde est considéré comme crucial pour garantir un ordre juridique international dans le Indo-Pacifique. L’intérêt commun des nations partageant les mêmes idées participant en tant que QUAD ou UE (Union européenne) avec les pays de la région est de parvenir à la liberté de navigation (FONOPS) dans l’Indo-Pacifique pour une garantie des droits, des libertés et une utilisation licite de la mer dans le du droit international. Diverses revendications maritimes illégales et radicales établies par la Chine dans les eaux autour de sa côte (comme la mer de Chine méridionale, etc.) ont été contestées car ces revendications constituent une menace pour la liberté de la mer, la navigation et le libre-échange dans l’Indo-Pacifique.

Il est convenu par toutes les nations partageant les mêmes idées que la diplomatie reste la première option lors de la gestion de tout conflit dans la région, et toute escalade militaire sera préjudiciable aux populations de l’Indo-Pacifique. Les États-Unis, l’Australie, le Japon et les pays de l’UE sont impatients de travailler en étroite collaboration avec l’Inde pour renforcer les capacités et les capacités nécessaires pour protéger la région indo-pacifique contre tout incident fâcheux, similaire à celui observé par l’Inde au Ladakh.

État de préparation militaire de l’Inde pour le 21e siècle

La préparation à la guerre du 21e siècle exige que les armes soient interconnectées par le biais de données afin d’améliorer les capacités de combat dans une opération multi-domaines, c’est-à-dire sur les champs de bataille aériens, maritimes, terrestres, spatiaux et cybernétiques. Dans le dialogue Raisina récemment conclu, les discussions entre les hauts gradés militaires d’Inde, des États-Unis, d’Australie et du Japon ont mis en évidence le besoin de systèmes d’armes modernes et résilients qui sont rapidement reconfigurables. Ceci est imposé en raison de l’hybridation des conflits modernes comme une combinaison complexe de guerre conventionnelle, de forces irrégulières, etc. afin d’exploiter les vulnérabilités géopolitiques. Plusieurs nouvelles tendances de la guerre numérique ont également émergé, comme la menace instantanée invisible émanant d’une cyberattaque due à la portée mondiale d’Internet.

Le général Bipin Rawat du CDS (chef d’état-major de la défense) de l’Inde a mentionné le manque de supériorité technologique avec l’Inde, à savoir la Chine, ce qui peut être considéré comme le point de basculement pour la modernisation des forces armées indiennes. Les forces armées à prédominance humaine ainsi que les organisations de R&D ont présenté divers projets Make in India ou Atmanirbhar Bharat dans les systèmes de communication, l’intelligence artificielle, la cybersécurité ou les drones. Cependant, en période de crise réelle, l’Inde a dû importer certains systèmes clés en raison du manque de “ déployabilité ” de ces alternatives indigènes pour faire face à l’assaut d’un adversaire technologiquement supérieur comme la Chine. L’Inde a déjà de nombreuses années de retard sur la Chine en ce qui concerne la technologie militaire et les solutions existantes en cours ne constituent pas une garantie contre une agression efficace parrainée par l’État. Cette reconnaissance même du chef militaire supérieur peut être considérée comme un bon signe et une indication de la sincérité requise pour restructurer l’immense infrastructure des forces armées de l’Inde afin de relever les défis de la prochaine guerre. Les commandes de théâtre pour combattre la prochaine guerre ont besoin de véritables dents grâce à la technologie afin d’être une arme maigre et méchante pour gagner la guerre plutôt que d’être un simple remaniement administratif des ressources existantes.

Prouesse militaire de l’Inde et croissance économique imbriquée

Ensemble, la Chine et l’Inde font de l’Asie le centre de gravité économique du monde, les États-Unis et l’Union européenne (UE) investissant des milliards de dollars dans la région. Après la crise du Ladakh de 2020, les politiques de l’Inde d’aujourd’hui sont stimulées par une volonté de limiter l’influence militaire de la Chine, ce qui correspond en fait bien à l’objectif similaire des puissances mondiales. Ces pays développés souhaitent protéger leurs intérêts commerciaux contre l’expansion économique unilatérale de la Chine en tant que superpuissance. La Chine a une grande influence dans la région Asie afin de pouvoir contrôler les marchés et fixer les règles qui peuvent ne pas être propices à la subsistance d’autres entreprises en Asie. Plusieurs accords de libre-échange et accords commerciaux multilatéraux ou bilatéraux sont en cours de finalisation par l’UE avec des pays comme le Japon, Singapour et le Vietnam. Divers autres accords commerciaux avec l’ASEAN, l’Australie, etc. sont en cours. L’Inde ferait très bien au cas où elle serait en mesure de tirer des avantages commerciaux du QUAD, des accords trilatéraux et bilatéraux pour une situation gagnant-gagnant.

Structure de commandement du théâtre maritime indien: en savoir plus

Comme cela a été observé dans le cas de pays développés comme les États-Unis, la Russie, la Chine, le Japon, la France et d’autres pays, la croissance économique et les puissances militaires sont étroitement liées. L’Inde moderne est également classée comme une grande économie à croissance rapide dans l’Indo-Pacifique, avec un environnement extérieur très instable. Il est inévitable que l’Inde s’engage davantage dans les dépenses militaires à l’avenir pour l’achat d’armes contemporaines afin de maintenir sa suprématie dans la région.

Avec la décision de l’Inde de participer aux formations multinationales comme les forces navales QUAD, les forces armées de l’Inde sont désormais susceptibles de jouer un rôle expéditionnaire dans la géopolitique régionale. Pour l’Inde, les États-Unis et la France sont de plus en plus fournisseurs d’armes pour certains des principaux armements, tandis que la part de la Russie dans les ventes d’armes à l’Inde diminue rapidement. Cela place l’Inde dans une position contradictoire, où les États-Unis défient la ZEE de l’Inde, mais d’un autre côté, la Russie a toujours respecté la souveraineté de l’Inde en tant que partenaire stratégique de confiance. L’Inde ne voit peut-être pas un rôle plus direct de la Russie dans l’Indo-Pacifique, mais l’armée indienne a intrinsèquement un ADN russe du passé et la modernisation future de l’armement serait étroitement liée aux systèmes existants.

Conclusion

Avec une économie en croissance, le budget de la défense de l’Inde devrait également connaître une tendance positive, qui à son tour aidera les forces armées indiennes à se moderniser et à se transformer en une puissance régionale puissante capable de sauvegarder le commerce mondial de l’Inde. Une association de la croissance économique de l’Inde due à la puissance militaire sera une nouvelle dimension pour l’Inde moderne. La marine indienne jouera un rôle crucial dans ces nouvelles circonstances, non seulement en protégeant l’économie bleue, mais en tant qu’appareil de projection de puissance, collaborant conjointement avec les autres nations partageant les mêmes idées pour limiter l’influence des nations monocratiques. Concevoir un budget de défense approprié pour l’Inde est un défi pour le GoI, en particulier lorsque la Chine a montré une reprise rapide et robuste après la pandémie. Indéniablement, pour une Inde plus forte, le nouveau cours de projection de la puissance militaire pour un équilibre économique dans la région recèle de nombreux mystères cachés dans les eaux indo-pacifiques.

(L’auteur est un expert C4I qui a travaillé sur le développement des systèmes indigènes de gestion du combat naval (CMS). Il s’intéresse vivement aux solutions Joint Warfare C4I concernant les modules d’évaluation des menaces et de guerre, la fusion de données multicapteurs multiplateformes (MPMSDF ). Courriel: milind@aikairos.com Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position officielle ou la politique de Financial Express Online.)

