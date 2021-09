Supreme TV acquiert les droits de diffusion de la Premier League de Lanka

in

La première saison de LPL a été diffusée en direct par Sky Sports, Sony Sports Network, Geo, PTV et Willow TV, ITN.

La chaîne de télévision sri lankaise Supreme TV a acquis les droits de diffusion exclusifs de la Lanka Premier League (LPL) au Sri Lanka. La chaîne a signé un accord pluriannuel avec IPG Group, le détenteur officiel de la franchise et de la diffusion de LPL. L’accord porte sur la télévision et la transmission numérique de la LPL. « À un moment où notre nation traverse une période difficile en raison de la pandémie de Covid-19, la LPL est une bouffée d’air frais pour insuffler de la positivité et retrouver son caractère de nation aimant le sport », RM Manivannan, président de Supreme TV , mentionné.

Pour Manivannan, LPL apporte sur l’île le concept de franchise de cricket T20 qui met en vedette des joueurs de cricket internationaux, ainsi que les meilleurs joueurs de cricket du pays et ceux en herbe qui apprennent grandement de cette exposition. « LPL est une excellente opportunité offerte aux Sri Lankais de voir de nombreuses stars du cricket en action, tout en soutenant passionnément leur équipe préférée sur notre territoire. Pour une nation aimant le cricket, qui se désengage lentement de la pandémie en ce moment, la possibilité de profiter de la deuxième saison de haute qualité depuis chez soi est probablement le meilleur cadeau de fin d’année », a ajouté Manivannan.

La première saison s’est jouée dans une bulle bio au stade international de cricket Mahinda Rajapaksa à Hambantota. Il prétend avoir atteint une audience cumulée de 557 millions de personnes via la télévision, l’espace social numérique et les médias traditionnels. Alors que les sponsors ont bénéficié d’une évaluation médiatique (visibilité) de 54,5 millions de dollars, le sponsor titre MY11CIRCLE a bénéficié d’un retour sur investissement de 9,85x, selon une déclaration officielle. Il a été diffusé en direct par Sky Sports, Sony Sports Network, Geo, PTV et Willow TV, ITN.

«Cela me fait un immense plaisir d’accueillir à bord de Supreme TV en tant que partenaire de diffusion de la Lanka Premier League et cette association est un grand témoignage de la marque LPL. Dans la première édition, rien qu’au Sri Lanka, nous avons recueilli un total de 1,9 million de téléspectateurs, ce qui est assez important. Notre première saison a été un grand succès et avec l’ajout de Supreme TV, nous ne ferons que grandir », a déclaré Anil Mohan, fondateur et PDG d’IPG.

