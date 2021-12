Supriya Lifescience bondit de 18,6% après l’inscription exceptionnelle

Le script a terminé à Rs 463.05 sur l’ESB mercredi, en hausse de 18,6%.

Les actions de Supriya Lifescience ont bondi de 20% en cours de journée mercredi après une cotation exceptionnelle mardi. L’action a atteint un sommet de 468,40 Rs sur l’ESB, soit plus de 70% de plus que le prix d’émission de 274 Rs. Le script de mardi coté à Rs 425 sur l’ESB, une prime de 55% par rapport au prix d’émission. Selon les experts, des fondamentaux solides de l’entreprise, des valorisations justifiées et une forte souscription lors de la vente d’actions se sont reflétés dans les débuts sur le marché. Le script a terminé à Rs 463.05 sur l’ESB mercredi, en hausse de 18,6%.

L’introduction en bourse (IPO) de la société a été souscrite un peu plus de 71 fois. La société a réussi à lever 700 crores de roupies grâce à la première offre publique et elle a l’intention d’utiliser le produit pour le remboursement de la dette et les dépenses en capital.

Toutes les grandes maisons de courtage avaient conseillé aux investisseurs de souscrire à l’introduction en bourse car les fondamentaux de la société sont intacts et le titre est disponible à une évaluation raisonnable pour ses pairs. Compte tenu du BPA ajusté pour l’exercice 21 de Rs 15,39 après émission, la société affiche un P/E de 17,81x, ce qui est relativement inférieur à celui de ses pairs cotés comme Divis Laboratories (56,3x) et Aarti Drugs (25,5x).

Sneha Poddar, AVP – Retail research, Motilal Oswal Financial Services, a déclaré : « Il dispose d’un portefeuille de produits de niche de 38 API axés principalement sur divers domaines thérapeutiques. Il a toujours été le plus grand exportateur indien de certains produits de niche avec une présence bien équilibrée entre les marchés réglementés et semi/non réglementés. Nous apprécions Supriya pour son portefeuille de produits de niche, son modèle commercial rétro-intégré et ses solides données financières. Il est bien placé pour exploiter les opportunités sur le marché des API pharmaceutiques étant donné son solide pipeline axé sur une diversification accrue. »

