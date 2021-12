Sur 183 cas Omicron analysés, 87 ont été entièrement vaccinés et 3 ont reçu des injections de rappel, selon le gouvernement

Deux personnes étaient partiellement vaccinées, sept personnes n’étaient pas vaccinées tandis que 16 n’étaient pas éligibles pour recevoir des doses de vaccin dans le cadre du programme national de vaccination du pays.

Sur les 358 cas de la variante Omicron du coronavirus signalés en Inde jusqu’à présent, 183 ont été analysés et il a été constaté que 87 d’entre eux étaient complètement vaccinés, trois ayant reçu des doses de rappel et 121 avaient des antécédents de voyage dans des pays étrangers, a annoncé vendredi le gouvernement. .

Deux personnes étaient partiellement vaccinées, sept personnes n’étaient pas vaccinées tandis que 16 n’étaient pas éligibles pour recevoir des doses de vaccin dans le cadre du programme national de vaccination du pays. Le statut vaccinal de 73 est encore inconnu, a déclaré le secrétaire à la Santé de l’Union, Rajesh Bhushan, lors d’une conférence de presse.

« Sur les 183 cas Omicron analysés jusqu’à présent, 91 % (87 cas) ont été complètement vaccinés, dont trois – deux à Delhi et un à Mumbai – ayant reçu des injections de rappel, 70 % étaient asymptomatiques et 61 % étaient des hommes », a-t-il déclaré. mentionné.

Bhushan a déclaré que 121 cas avaient des antécédents de voyage à l’étranger, tandis que dans 44 cas, les personnes infectées étaient entrées en contact avec des voyageurs étrangers et que les informations sur 18 personnes n’étaient toujours pas disponibles.

Le directeur général de l’ICMR, le Dr Balram Bhargava, a déclaré : « La souche prédominante en Inde continue d’être Delta, y compris les grappes récemment identifiées. Par conséquent, nous devons continuer avec la même stratégie consistant à suivre un comportement approprié à Covid et à intensifier la vaccination. » L’infection due au variant Omicron « ne conduit pas nécessairement à une maladie clinique symptomatique sévère ». En Inde, environ un tiers de tous les cas détectés étaient légèrement symptomatiques et le reste était asymptomatique, a-t-il souligné.

« Par conséquent, je tiens à souligner que le traitement des personnes symptomatiques infectées par Omicron reste le même. Cela ne change pas de cela pour Delta, Alpha ou la variante Beta. Sur les 358 cas de variante Omicron détectés jusqu’à présent dans 17 États et territoires de l’Union, 114 se sont rétablis ou ont migré, selon les données du ministère de la Santé de l’Union mises à jour à 8 heures du matin.

Le Maharashtra a enregistré le maximum de 88 cas de la variante Omicron, suivi de Delhi à 67, Telangana 38, Tamil Nadu 34, Karnataka 31 et Gujarat 30.

Bhushan a déclaré que 1 51 368 cas de la variante Omicron et 26 décès confirmés avaient été détectés dans 108 pays, a déclaré Bhushan.

Les 10 pays classés sur la base des cas Omicron les plus élevés sont le Royaume-Uni, le Danemark, le Canada, la Norvège, l’Allemagne, les États-Unis, l’Afrique du Sud, la France, l’Australie et l’Estonie, a-t-il ajouté.

