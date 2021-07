Sur 50 ou 60 tours, le vrai rythme de la voiture ressort

Le Grand Prix de Grande-Bretagne a été un autre coup dur pour George Russell alors que le jeune pilote Williams poursuit sa quête de points avec l’équipe Grove.

Peut-être le meilleur joueur des qualifications vendredi alors qu’il plaçait sa Williams huitième, Russell a été touché un jour plus tard lorsqu’il a écopé d’une pénalité de trois places sur la grille pour un affrontement avec Carlos Sainz lors des qualifications de sprint.

Malgré la collision, le pilote de 23 ans a pu terminer le sprint de 100 km en neuvième place, ce qui signifie qu’il a commencé le Grand Prix en 12e position.

De juste à l’extérieur du top 10, Russell a livré un entraînement honorable pour conserver cette position, mais n’a pas pu se déplacer dans le peloton.

“P12 était le maximum pour nous”, a-t-il déclaré après la course. « Nous avons fait une mauvaise escapade au départ au premier départ, mais une très bonne escapade au deuxième.

« Malheureusement, nous avions déjà perdu quelques positions. Lorsque vous avez 50 ou 60 tours dans une course, le véritable rythme de la voiture ressort et de manière réaliste, nous sommes encore légèrement plus lents qu’Alpha Tauri, Alpine et Aston Martin en ce moment. Défendre contre ces équipes allait toujours être difficile, mais nous avons couru dans le top 12 lors des quatre dernières courses, luttant pour les points dans trois d’entre elles, donc nous faisons de bons progrès.

Alors que Russell est inutile 10 courses dans l’année, il a certainement augmenté son stock parmi les observateurs.

Dans la perspective des 12 courses restantes, le joueur de 23 ans a exhorté son équipe à continuer de trouver des domaines à améliorer.

“Ce fut un week-end incroyable ici à Silverstone avec un week-end fort et le soutien de la foule locale”, a ajouté Russell. « J’aimerais que ce soit comme ça tous les week-ends ! Je suis très reconnaissant et j’espère qu’en tant qu’équipe, nous pourrons continuer à jouer et leur donner de quoi se réjouir. »