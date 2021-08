SUR DES RYTHMES LATINS, CAMILA CABELLO PRÉSENTE « DON’T GO YET »

in

Avec une vidéo haute en couleurs, Camila Cabello revient avec un nouveau single et a annoncé le nom de son prochain album qui sortira plus tard.

Camila Cabello ouvre une nouvelle ère avec sa nouvelle chanson « Don’t Go Yet » dans laquelle elle mélange des sons de salsa et de pop.

Ce morceau fera partie de son prochain album intitulé Familia, qui sortira bientôt. Cela a été confirmé par Camila elle-même dans un tweet.

« ‘Don’t Go Yet’ est la première chanson de mon prochain album, Familia. Cet album a été inspiré par deux choses : la famille et la nourriture. Votre famille de sang, mais aussi votre famille choisie. Avec qui veux-tu t’asseoir à table pour dîner, s’enivrer de vin et danser dans le salon ».

Avec une vidéo réalisée par Philippa Price et Pilar Zeta, nous pouvons voir une fête dans laquelle Camila rassemble la famille dans le style latin dans lequel tous les membres coexistent. Ceci alliant des couleurs pastel et une chorégraphie.

Cette sortie survient deux ans après la présentation de son LP, Romance qui comprenait le single “Señorita” qu’elle a sorti en compagnie de son petit ami canadien Shawn Mendes.

2021 sera une bonne année pour Camila Cabello car elle sera également la star du live action Cendrillon, un film qui sortira chez Prime Video en septembre.