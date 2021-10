Sur Ethereum le premier magazine NFT

C’est aujourd’hui l’annonce du lancement de Le magazine NFT, le premier magazine en ligne sous forme NFT à collecter et à lire sur Ethereum.

Le magazine sera sur OpenSea

12 numéros par an sur une base mensuelle, avec des classements des acteurs de la cryptographie, des tendances du marché, des interviews et des conseils d’experts du secteur. Chaque mois, des fonctionnalités spéciales seront consacrées à l’art numérique, aux objets de collection, à la crypto-monnaie, à la fintech et à la blockchain.

Les exemplaires du magazine ne peuvent être achetés que sur OpenSea, la collecte des couvertures sous forme de NFT. En achetant ce jeton non fongible, l’utilisateur pourra lire le magazine, rejoignant le soi-disant Club des lecteurs. Chaque couverture sera créée en collaboration avec des artistes cryptographiques internationaux de premier plan, dont les interviews exclusives seront également présentées dans le numéro.

Le projet donnera beaucoup d’espace à la communauté qui pourra profiter de préventes à prix réduit pour acheter Le magazine NFT, participez aux décisions de la rédaction et bénéficiez de nombreux avantages en termes d’événements, de merchandising et bien plus encore.

Le prix du premier numéro du magazine NFT sera de 0,05 Ethereum

Avec NFT Magazine, les utilisateurs pourront créer un marché secondaire

Le prix du premier numéro sera de 0,05 Ethereum, tandis que le prix de prévente sera de 0,03 ETH. Chaque utilisateur peut décider de revendre son exemplaire, créant ainsi un marché secondaire. Si un utilisateur décide de vendre sa copie, il perdra l’accès aux avantages de la participation dans la communauté et en lisant le magazine.

Le premier numéro sera de 500 exemplaires, le nombre augmentant de 200 exemplaires chaque mois, et ira en vente sur OpenSea le 2 novembre. Progressivement les couvertures et tous les protagonistes évoqués dans les différents numéros du magazine seront dévoilés sur les réseaux sociaux du projet. Les exemplaires invendus seront brûlés.

Les avantages comprennent des conférences, des événements, tirages physiques du magazine, des prix spéciaux pour les collectionneurs et bien plus encore.

C’est un projet à long terme dans laquelle la communauté sera impliquée et qui pourrait ouvrir de nouveaux mondes et scénarios pour l’édition.

Le projet a été réalisé en collaboration avec ArtRights, Artuu, The Cryptonomist, Phigy et le Poseidon Group, qui détient également le Poseidon NFT Fund.