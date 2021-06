Sur fond de problèmes d’embauche et de hausse des prix, la croissance américaine s’accélère -Fed

Un restaurant Wendy’s affiche un panneau “Now Hiring” à Tampa, Floride, États-Unis

La reprise économique américaine s’est accélérée ces dernières semaines alors même qu’une longue liste de problèmes de chaîne d’approvisionnement, de difficultés d’embauche et de hausse des prix se répercutait dans le pays, ont déclaré des responsables de la Réserve fédérale dans leur dernier examen des conditions économiques.

L’économie a progressé à un “taux un peu plus rapide” du début à la fin mai, a rapporté mercredi la Fed dans son résumé du livre beige des rapports anecdotiques sur l’économie, les responsables notant “les effets positifs… de l’augmentation des taux de vaccination et de l’assouplissement des mesures de distanciation sociale . “

Mais ramener une économie de 20 000 milliards de dollars à la vitesse supérieure a posé ses propres défis, ont rapporté des responsables de la Fed sur la base de contacts dans leurs 12 régions.

Les constructeurs de maisons ne pouvaient pas répondre à la demande, les fabricants étaient confrontés à des retards de livraison du matériel nécessaire à la finition des produits et «il restait difficile pour de nombreuses entreprises d’embaucher de nouveaux travailleurs, en particulier des travailleurs horaires à bas salaire, des chauffeurs de camion et des artisans qualifiés».

Les prix étaient en hausse, et pour l’instant devraient continuer de le faire, a rapporté la Fed.

“Pour l’avenir, les contacts prévoient de faire face à des augmentations de coûts et de facturer des prix plus élevés dans les mois à venir”, a déclaré la Fed.

Le livre beige aidera à encadrer la prochaine réunion de la Fed en juin alors que les responsables se dirigent vers un débat sur comment et quand retirer les 120 milliards de dollars d’achats mensuels d’obligations et augmenter les taux d’intérêt proches de zéro mis en place pour lutter contre les retombées économiques de la pandémie.

Les responsables de la Fed affirment qu’ils auront probablement du mal pendant plusieurs mois à avoir une lecture claire d’une économie qui reprend vie mais qui rencontre des ralentisseurs en cours de route.

Les États-Unis devraient enregistrer cette année la plus forte croissance annuelle du produit intérieur brut depuis le début des années 1980, mais les embauches en avril ont été timides, un rapport sur l’emploi de mai qui sera publié vendredi pourrait ne pas être beaucoup mieux, et l’on craint que l’inflation ne être à l’horizon.

Dans l’ensemble, les entreprises semblaient mises à rude épreuve par une demande croissante pour leurs biens et services, tandis que les consommateurs semblaient prêts à faire des folies.

“Les ventes des épiceries sont restées saines et il y a eu à nouveau des rapports de consommateurs achetant des articles plus chers, tels que des coupes de viande de qualité supérieure, des vins plus raffinés et des fruits de mer”, a rapporté la Fed de Chicago.

Le résumé de l’activité de la Fed de Boston dans son district de la Nouvelle-Angleterre a capturé la dynamique qui se déroule à travers le pays.

« La demande de main-d’œuvre s’est renforcée, mais l’embauche a été freinée par des pénuries généralisées de main-d’œuvre. Au milieu des efforts de recrutement intensifiés, les augmentations de salaire ont varié selon les secteurs. Les prix sont restés globalement stables malgré les pressions croissantes sur les coûts dans certaines entreprises, bien que les prix des restaurants aient fortement augmenté », a-t-il déclaré. “Les contacts ont généralement maintenu une perspective prudemment optimiste.”

PÉNURIES GÉNÉRALES

Les preuves de pénuries – qu’il s’agisse de travailleurs ou de marchandises – étaient répandues, citées comme la principale source de la hausse des prix que la Fed et d’autres responsables surveillent attentivement.

La Fed de Richmond a signalé que les restaurants et les services d’accueil n’avaient pas pu rouvrir complètement car ils ne pouvaient pas trouver de travailleurs, et les détaillants limitaient les stocks en raison des retards d’expédition et de production.

Les constructeurs du Midwest ont signalé “des retards de projet importants et quelques annulations pures et simples” en raison de “coûts des matériaux gonflés”, a rapporté la Fed de Minneapolis. Les fabricants de produits en bois du nord-ouest du Pacifique fonctionnaient à pleine capacité et n’étaient toujours pas en mesure de répondre à la demande.

L’amélioration de la situation économique ne s’est pas encore traduite par une demande de crédit en plein essor de la part des consommateurs et des entreprises, si le livre beige en est une indication. La plupart des districts ont signalé que les volumes de prêts avaient augmenté “légèrement” ou “modérément”, bien que la Fed de Dallas ait déclaré que les volumes de prêts avaient augmenté “fortement”. Dans le district de la Fed de Cleveland, les banquiers craignaient quelque peu que les perturbations de la chaîne d’approvisionnement nuisent aux ventes des clients et ralentissent la demande de prêts.

Les responsables de la Fed en général s’attendent à ce que les pénuries actuelles de main-d’œuvre et de produits s’atténuent alors que la pandémie s’estompe dans le passé et que l’économie rouvre. Les pénuries de travailleurs en particulier sont ressenties comme une sorte de survivance des profondeurs de la pandémie, les travailleurs pesant les considérations pratiques sur la garde des enfants et la disponibilité des allocations de chômage par rapport à la nécessité éventuelle de retourner au travail.

Le Beige Book a également déclaré: “les salariés à revenu élevé cherchaient activement un emploi pour remplacer le revenu perdu, tandis que les salariés à faible revenu étaient plus susceptibles de rester sur la touche s’ils recevaient des prestations gouvernementales”.

En effet, il existe des frictions non résolues entre la demande de travail et l’offre. La Fed de Minneapolis, par exemple, a déclaré que les groupes syndicaux ont déclaré que “bien que la demande d’embauche soit robuste, les contacts des services d’emploi ont signalé les bas salaires comme un obstacle modéré ou important empêchant les demandeurs d’emploi de prendre les emplois disponibles”.

Pourtant, par rapport aux risques et à la dévastation économique d’il y a un an alors que la pandémie augmentait, l’ambiance était positive.

Les détaillants du district de la Fed de New York « ont exprimé un optimisme croissant quant aux perspectives à court terme », tandis que les contacts dans « la plupart des secteurs » de la région de la Fed de Kansas City « anticipaient des gains supplémentaires dans les mois à venir ».

Dans la mesure où il y avait des inquiétudes, il s’agissait d’une trop bonne chose.

“Les perspectives se sont améliorées, bien qu’il y ait une appréhension généralisée quant à la durabilité de la croissance actuelle de la demande à la lumière des contraintes d’approvisionnement, des difficultés d’embauche et de la hausse des coûts”, a déclaré la Fed de Dallas.