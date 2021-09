Sur instruction du Premier ministre Modi, le Centre doit éliminer les anciens dossiers, effacer tous les griefs en suspens d’ici le 31 octobre

in

Dans ce processus, les ministères examinent également les règles existantes et les anciennes ordonnances qui augmentent la paperasserie dans le travail du gouvernement.

Dirigé par le Premier ministre Narendra Modi, le gouvernement éliminera en octobre les anciens fichiers indésirables ainsi que tout le matériel obsolète. Le Centre disposera de tous les griefs et plaintes en suspens, ainsi que des assurances en suspens données au Parlement, aux députés, aux gouvernements des États et conclura toutes les consultations interministérielles, a rapporté The Indian Express.

Suivant les instructions du Secrétariat du Cabinet, tous les ministères, départements et bureaux subordonnés préparent du matériel et identifient la quantité de travail à accomplir depuis le 13 septembre.

Dans ce processus, les ministères examinent également les règles existantes et les anciennes ordonnances qui augmentent la paperasserie dans le travail du gouvernement. “Les processus existants peuvent être revus dans le but de réduire le fardeau de la conformité et de supprimer les documents inutiles, dans la mesure du possible”, lit-on dans la lettre à tous les ministères du secrétaire du Cabinet Rajiv Guba.

“On peut se rappeler que lors de son discours du Jour de l’Indépendance cette année, le Premier ministre a souligné la nécessité de revoir les règles et procédures existantes de manière continue”, a-t-il ajouté.

Le processus devrait se terminer le 29 septembre et l’exercice de cession commencera à partir du 2 octobre Gandhi Jayanti. L’exercice d’élimination fait partie de la campagne nationale de propreté lancée par le gouvernement NDA.

