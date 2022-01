Sur la Burning Mountain d’Australie, il y a un feu qui brûle depuis 6 000 ans | Vie

C’est le plus vieux feu de la planète. Il brûle depuis au moins six millénaires et certains scientifiques estiment qu’il pourrait être encore plus ancien.

Les feux de forêt durent généralement quelques jours et ont des effets catastrophiques. Comment un incendie peut-il durer 6 000 ans ?

Ce feu mystérieux est actif dans la Montagne de Flammes o Mont Wingen, en Nouvelle-Galles du Sud (Australie).

Il a pu brûler pendant 6 000 ans parce qu’il est un feu souterrain. Mais la piste est facile à suivre, car la fumée s’infiltre à travers le sol :

Il s’agit de un feu de veine de charbon, qui est maintenu à environ 30 mètres de profondeur, à une température de environ 1 000 degrés CelsiusIl a un rayon de seulement 5 ou 10 mètres.

C’est un feu sans flammes. Fondamentalement, ils sont braises ardentes, qui font disparaître toute la végétation au-dessus d’elle, et provoque une odeur sulfureuse dans l’environnement, due aux roches qu’elle brûle. Le sol est aussi chaud quand on le touche.

Comment sais-tu ça Ce feu brûle depuis six millénaires?

Il a été découvert scientifiquement en 1828, mais les indigènes de l’endroit, la tribu Wanaruah, le connaissent depuis des siècles.

Depuis 1828, il est prouvé que se déplace à un rythme constant d’un peu plus de 1 mètre par an. Étant donné que la piste d’incendie mesure 6,5 kilomètres (6 500 mètres), on estime que au moins 6 000 ans brûlant. Mais cela pourrait être tellement plus.

Et quand s’éteindra-t-il ? Qui va se passer lorsque la veine de charbon s’épuise, ou lorsque l’oxygène s’épuise, peu importe lequel vient en premier.

En raison de son âge, il n’y a aucun moyen de savoir comment il est originaire. De nombreux feux de filons de charbon souterrains sont connus, mais presque tous ont été causés par les mineurs lors de l’extraction du minerai. Certains ont duré 50 ou 60 ans.

Les légendes de Wanaruah parlent d' »une veuve dont les larmes ont pris feu » ou de « la torche d’un guerrier capturé par le Malin ». Pour eux le mont wingen (ce qui signifie feu dans leur langue) est une terre sacrée. Là, ils cuisinent sur le sol lui-même et fabriquent des outils avec des matériaux de la forêt.

Les scientifiques croient que le feu est né naturellement. Soit un incendie causé par un coup de foudre qui a fait que des cendres brûlantes ont atteint le filon de charbon à travers un trou, ou une partie du filon a remonté à la surface et viens par une chaude journée, comme l’explique Science Alert.

Un incendie qui a commencé mille ans avant la construction de la première pyramide égyptienne, quand encore l’écriture n’avait pas été inventée. C’est le plus ancien feu actif connu.