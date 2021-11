Sur la dose de rappel du vaccin Covid-19 et la troisième vague du coronavirus en Inde, voici ce que prescrit le chef de l’AIIMS, le Dr Guleria

À l’heure actuelle, l’Inde dispose de deux types de vaccins pour lutter contre le coronavirus. Ce nombre augmentera prochainement. (photo PTI)

L’Inde a-t-elle besoin de boosters Covid jabs ? Le Dr Randeep Guleria, chef de l’AIIMS, a répondu mardi à cette question par un « non » mesuré. Le Dr Guleria a déclaré qu’il n’y avait pas besoin de vaccin de rappel pour la population déjà vaccinée en Inde pour le moment. Cependant, il a ajouté que des jabs de rappel pourraient être nécessaires à l’avenir. Mais dans les circonstances actuelles, les Indiens n’ont pas besoin de rappels Covid pour le moment. Sur la question urgente de la troisième vague d’infections à coronavirus dans le pays, le Dr Guleria a déclaré que l’intensité ne sera pas similaire à celle de la première et de la deuxième fois que la contagion a atteint un pic en Inde.

Au lieu de vaccins de rappel, l’Inde devrait se concentrer sur l’augmentation de la couverture vaccinale, a déclaré le Dr Guleria, cité par l’Indian Express. Selon son évaluation, trois facteurs aident l’Inde en ce moment : les vaccins prouvent leur efficacité, le taux de cas révolutionnaires n’est pas significatif et le taux de séropositivité est élevé dans toute l’Inde. Les Indiens sont « bien protégés » pour le moment, a ajouté le Dr Guleria. Il a déclaré que si une grande partie de la population recevait à la fois la première et la deuxième dose, l’Inde n’aurait peut-être pas besoin de doses supplémentaires de vaccins contre les coronavirus. Le Dr Guleria a fait ces commentaires lors du lancement du livre intitulé « Going Viral » par le DG de l’ICMR, le Dr Balram Bhargava. Le livre montre le parcours de la fabrication du Covaxin de Bharat Biotech.

Le Dr VK Paul, membre de Niti Aayog et chef du groupe de travail Covid, était également présent à l’événement. Il a également déclaré que la question et le déploiement de la dose de rappel de Covid nécessitent une étude supplémentaire. Des problèmes importants tels que la durée des jabs de rappel doivent être traités. À l’heure actuelle, l’Inde dispose de deux types de vaccins pour lutter contre le coronavirus. Ce nombre augmentera prochainement. Dans un tel scénario, la dose de rappel pour chaque vaccin sera différente. Une approche holistique est nécessaire avant qu’une décision politique sur les injections de rappel ne soit prise, a déclaré le Dr Paul. Il a également ajouté que la question des injections de rappel ne se pose que lorsqu’un grand pourcentage de la population est complètement vacciné. L’Inde n’a pas encore atteint ce stade.

