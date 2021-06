Sur la libération de l’espace de l’industrie de la microfinance, la prudence doit correspondre à l’intention

Cependant, il est bon que RBI demande à tous les prêteurs de faire les mêmes divulgations afin de faciliter la comparaison des prix.

Une décennie après avoir réprimé le secteur de la microfinance, la Reserve Bank of India (RBI) semble chercher à assouplir les règles du secteur. Bien que cette décision soit bien intentionnée, la banque centrale pourrait vouloir procéder par étapes plutôt que de lever trop de restrictions d’un seul coup. C’est cependant une bonne idée d’essayer d’harmoniser les règles pour les micro-prêts entre les différentes catégories de prêteurs et de ne pas imposer de restrictions aux IMF non NBFC. En effet, le document de consultation de RBI envisage une mise à niveau pour les NBFC-IMF avec presque toutes les restrictions à leur égard qui ont cherché à être supprimées, les mettant plus ou moins au même niveau que les banques et les NBFC.

Premièrement, le document propose une définition commune des prêts des IFM en utilisant le revenu du ménage comme critère. Il s’agirait essentiellement de prêts non garantis aux ménages gagnant un revenu annuel allant jusqu’à Rs 12.500 en milieu rural et Rs 20.000 en milieu urbain et semi-urbain. Compte tenu des réalités du terrain et de la variation entre les villes et les villes, les plafonds devront peut-être être revus. Sinon, les limites plafonneraient la taille moyenne du ticket de prêt, en particulier pour les banques. Sinon, ils devraient vendre à ce segment de clientèle une gamme de produits différente. Le document suggère également un plafond commun pour un prêt de 50 % du revenu du ménage ; l’idée est de contrôler l’endettement de l’emprunteur à travers un ratio revenu-IME plutôt que l’endettement absolu. Cela nécessiterait des informations complètes sur les remboursements prévus de l’emprunteur pour tous les autres prêts—IMF et non-IMF. Les experts estiment que le système actuel, où le nombre de prêts et les montants en souffrance sont plus faciles à vérifier via les bureaux, fonctionne bien. En outre, le document recommande que plus de deux prêteurs soient autorisés à prêter à un emprunteur ; cela pourrait être risqué avec plusieurs prêteurs approchant le même ménage mais ne partageant pas les informations de crédit. Le plafond de deux prêteurs pourrait être porté à trois peut-être, mais pas plus.

La proposition de libérer les NBFC-MFI du plafond actuel de 10 % sur le spread appelle également à la prudence. Certes, cela leur permettra, en particulier aux plus petits, de mieux intégrer le risque de crédit dans les taux débiteurs. Il ne fait aucun doute que les coûts du crédit pourraient aujourd’hui être bien supérieurs aux 1 % retenus par le Comité Malegam en 2010. Cependant, soulignent les experts, l’emprunteur pourrait en être la victime. En effet, si l’avantage de ne pas plafonner le spread aiderait davantage les petites IMF, les spreads des plus grandes IMF augmenteraient également. Cela implique alors que les emprunteurs pourraient finir par payer pour cette expansion. Certes, les prêteurs seraient réticents à renoncer à cette liberté ; ils diront qu’un plafond ralentit les flux de crédit, surtout en période difficile. Cependant, nous ne devrions pas avoir un environnement où les prêteurs organisés deviennent les nouveaux prêteurs sur gages ; cela irait à l’encontre du but de garder les petits ménages hors des griffes de l’usurier du village. Bien que la concurrence puisse aider à freiner les taux d’intérêt, la suppression totale du plafond peut ne pas fonctionner.

Cependant, il est bon que RBI demande à tous les prêteurs de faire les mêmes divulgations afin de faciliter la comparaison des prix. Le plus grand défi posé par les suggestions sera l’évaluation des revenus des ménages, étant donné à quel point l’univers de la clientèle est fragmenté et désorganisé. La collecte de données serait à la fois coûteuse et chronophage. De plus, il serait vulnérable à l’évaluation subjective des prêteurs individuels et varierait considérablement d’une période à l’autre. Il doit y avoir une autre façon de le faire, nous avons peut-être besoin de deux ou trois catégories de revenus. Il est cependant bienvenu que RBI veuille faciliter les prêts à l’espace des IMF.

