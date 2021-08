Sur la Palestine, la solidarité et les JO de Tokyo ⋆ .

Lorsque la délégation olympique palestinienne de cinq athlètes, vêtus de vêtements palestiniens traditionnels et portant le drapeau palestinien, est entrée dans le stade olympique de Tokyo lors de la cérémonie d’inauguration le 23 juillet, j’ai été submergée par la fierté et la nostalgie.

J’ai grandi en regardant les Jeux olympiques. Nous l’avons tous fait. Tout au long de l’événement sportif international d’un mois, les Jeux olympiques ont été le principal sujet de discussion parmi les réfugiés de mon camp de réfugiés à Gaza, où je suis né.

Contrairement à d’autres compétitions sportives telles que le football, vous n’aviez pas besoin de vous soucier du sport lui-même pour apprécier la signification sous-jacente des Jeux olympiques. Tout l’exercice semblait être politique.

Cependant, la politique des Jeux olympiques est différente de la politique quotidienne. En effet, il s’agit de quelque chose de profondément plus profond, lié à l’identité, la culture, les luttes nationales pour la libération, l’égalité, la race et, oui, la liberté.

Avant la première participation olympique de la Palestine en 1996, avec un seul athlète, Majed Abu Marahi, nous avons applaudi – nous le faisons toujours – tous les pays qui semblaient transmettre nos expériences collectives ou partager une partie de notre histoire.

Dans notre camp de réfugiés de Gaza, dans un petit salon souvent chaud et meublé simplement, ma famille, mes amis et mes voisins se réunissaient autour d’un petit téléviseur noir et blanc. Pour nous, la cérémonie d’ouverture a toujours été déterminante. Bien que la caméra n’attribue souvent que quelques secondes à chaque délégation, quelques secondes suffisent pour déclarer nos positions politiques sur chaque pays. Il n’est donc pas surprenant que nous ayons applaudi tous les pays africains et arabes, sauté de joie lorsque les Cubains sont entrés en scène et hué ceux qui ont contribué à l’occupation militaire de notre patrie par Israël.

Imaginez le chaos dans notre salon alors qu’une petite foule de personnes faisait des déclarations politiques fortes et rapides sur chaque pays, expliquant pourquoi nous devrions applaudir ou huer, le tout simultanément : « Les Cubains aiment la Palestine », « L’Afrique du Sud est le pays de Mandela », « les Français ont donné à Israël des avions de combat Mirage », « les Américains ont un parti pris envers Israël », « le président de tel ou tel pays a dit que les Palestiniens méritent la liberté », « Le Kenya était aussi occupé par les Britanniques », et ainsi de suite sur.

Le jugement n’a pas toujours été facile car, parfois, aucun de nous n’était en mesure d’offrir une déclaration concluante pour justifier pourquoi nous devrions applaudir ou huer. Par exemple, un pays africain qui normaliserait ses relations avec Israël nous ferait réfléchir : nous détestions le gouvernement mais nous aimions le peuple. Beaucoup de ces dilemmes moraux sont souvent restés sans réponse.

Ces dilemmes existaient même avant ma naissance. La génération précédente de Palestiniens était également aux prises avec des dilemmes aussi pressants. Par exemple, lorsque des athlètes afro-américains, Tommie Smith et John Carlos, ont levé le poing lors de la cérémonie de remise des prix aux Jeux olympiques d’octobre 1968 à Mexico, cela aussi a dû être une question philosophique difficile à laquelle les habitants de mon Camp de réfugiés. D’une part, nous avons détesté le rôle historiquement dévastateur joué – et qui continue d’être joué – par les États-Unis dans l’armement, le financement et le soutien politique d’Israël. Sans un tel soutien, Israël aurait trouvé impossible de maintenir et de tirer profit de son système actuel d’occupation militaire et d’apartheid. D’un autre côté, nous avons soutenu, comme nous continuons à soutenir, les Afro-Américains dans leur lutte légitime pour l’égalité et la justice. Dans ces situations, il est souvent résolu qu’il faut soutenir les joueurs tout en refusant les pays qu’ils représentent.

Les Jeux olympiques de Tokyo en cours n’étaient guère l’exception de ce système politique complexe. Alors qu’une grande couverture médiatique a été accordée à la pandémie de Covid-19 – le fait que les jeux aient eu lieu en premier lieu, la sécurité des joueurs et ainsi de suite – la politique, le triomphe humain, le racisme et bien plus encore ont également été toujours présent.

En tant que Palestiniens, cette fois-ci, nous avons plus à encourager que d’habitude : nos propres athlètes. Dania, Hanna, Wesam, Mohamed et Yazan nous rendent fiers. L’histoire de chacun de ces athlètes représente un chapitre de la saga palestinienne, pleine de douleur collective, de siège et de diaspora en cours, mais aussi d’espoir, de force et de détermination sans précédent.

Ces athlètes palestiniens, comme les athlètes d’autres pays qui mènent leurs propres luttes, que ce soit pour la liberté, la démocratie ou la paix, portent un fardeau plus lourd que ceux qui ont été entraînés dans des circonstances normales, dans des pays stables qui fournissent à leurs athlètes des ressources apparemment infinies pour atteindre leur plein potentiel.

Mohamed Hamada, un haltérophile de la bande de Gaza assiégée, participe à l’arraché 96 kg hommes. En réalité, le jeune de 19 ans porte déjà une montagne. Après avoir survécu à plusieurs guerres israéliennes meurtrières, à un siège implacable, au manque de liberté de voyager, de s’entraîner dans de bonnes circonstances et, bien sûr, au traumatisme qui en a résulté, en faisant ses premiers pas dans le stade olympique de Tokyo, Hamada était déjà un champion. Des centaines d’haltérophiles en herbe à Gaza et dans toute la Palestine ont dû l’observer dans leur propre salon, remplis d’espoir qu’eux aussi pourront surmonter toutes les épreuves et qu’eux aussi pourraient être présents aux futurs Jeux olympiques.

Yazan al-Bawwab, le nageur palestinien de 21 ans, incarne, malgré sa jeunesse, l’histoire de la diaspora palestinienne. Palestinien, qui a grandi aux Émirats arabes unis, vivant maintenant au Canada tout en ayant la double nationalité italienne et palestinienne, il représente une génération de jeunes Palestiniens qui vivent en dehors de la patrie et dont la vie est le reflet de la recherche constante d’un foyer. Il y a des millions de réfugiés palestiniens qui ont été forcés par la guerre, ou les circonstances, à constamment déménager. Eux aussi aspirent à vivre une vie normale et stable, à porter avec fierté les passeports de leur propre patrie et, comme al-Bawwab, à réaliser de grandes choses dans la vie.

La vérité est que, pour nous, Palestiniens, les Jeux Olympiques ne sont pas un exercice ethnocentrique. Notre relation avec elle n’est pas simplement inspirée par la race, la nationalité ou même la religion, mais par l’humanité elle-même. La dialectique à travers laquelle nous acclamons ou huons en dit long sur la façon dont nous nous voyons en tant que peuple, notre position dans le monde, la solidarité que nous souhaitons offrir et l’amour et la solidarité que nous recevons. Ainsi, l’Irlande, l’Écosse, Cuba, le Venezuela, la Turquie, l’Afrique du Sud, la Suède et bien d’autres, y compris tous les pays arabes sans exception, peuvent être certains que nous resterons toujours leurs fidèles fans.

