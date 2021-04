Sur la photo: un garçon de 14 ans qui a été «poignardé à mort alors qu’il protégeait son copain» dans l’est de Londres

UNE

Un homme de 14 ans est devenu la plus jeune victime d’un crime au couteau cette année après avoir été poignardé à mort vendredi dans l’est de Londres.

Fares Maatou a été poignardée à la tête devant le restaurant Zzetta à East Ham alors qu’elle défendait son ami.

Les services d’urgence ont été appelés à Barking Road, peu avant 16 heures.

Malgré les efforts des ambulanciers paramédicaux du London Ambulance Service et de London Air Ambulance, la victime a été déclarée morte peu après 16h30.

L’ami de Fares a révélé qu’il était intervenu pour le protéger pendant une dispute avant qu’il ne soit poignardé sur la route très fréquentée.

L’adolescent a également été frappé à la tête avec un poteau en métal et les assaillants ont volé son scooter électrique, selon The Sun.

Un porte-parole de la police du Met a déclaré: «La police a été appelée à 15 h 56 pour des informations faisant état d’une agression à Barking Road.

«Les officiers étaient présents avec des médecins du London Ambulance Service et de la London Air Ambulance.

Feuillet de famille

«Une scène de crime est en place et le public peut s’attendre à voir une présence policière accrue dans la région.

«Les enquêtes sont en cours et il n’y a pas eu d’arrestations.»

Après l’attaque, l’ami de Fares a déclaré: «Si vous connaissiez Fares, vous sauriez qu’il n’a jamais été impliqué dans quoi que ce soit.

«Tu es mort en me protégeant mon frère, là où je t’ai vu se faire poignarder et que tu es tombé, je t’ai regardé frère en pensant qu’ils l’avaient vraiment eu, la plupart du temps, c’était qu’ils avaient même pris son scooter.

“Reposez-vous dans un paradis parfait mon frère, je t’aime pour toujours.”

Un autre ami de Fares a déclaré qu’il était «généreux et aimant».

“L’autre garçon allait être frappé avec une perche et poignardé aussi, mais Fares a sauté devant lui pour qu’il ne se blesse pas”, a déclaré le copain de 15 ans.

Selon le Sun, le père de Fares est également “gravement malade” à l’hôpital avec Covid-19.

L’ami anonyme a déclaré au journal: «La famille a vécu tellement de choses.

«Nous ne savions pas si son père allait s’en sortir après être tombé gravement malade avec Covid.

“Il est toujours gravement malade et sous soins intensifs, et maintenant ils ont perdu leur plus jeune fils.”