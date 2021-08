Sur la route de Dyrt : les co-fondateurs de l’application de camping obtiennent des informations précieuses sur les startups tout en vivant à distance

Les co-fondateurs de Dyrt, Sarah Smith et Kevin Long, travaillent à l’arrière de leur camionnette pendant un voyage de plusieurs mois qui les fait travailler à distance sur leur startup basée à Portland. (La photo Dyrt)

Pris dans la mouvance de la gestion de leur startup depuis plusieurs années, Sarah Smith et Kevin Long ont perdu de vue ce qu’ils voulaient aider les gens à faire : faire du camping. Les co-fondateurs mari et femme de The Dyrt, basé à Portland, changent cela en prenant le travail à distance vraiment à distance.

Smith et Long se sont lancés dans un voyage de plusieurs mois à travers le pays dans leur fourgonnette, travaillant dans des terrains de camping et des parcs de camping-cars et dans des endroits désolés en cours de route pour faire l’expérience de la communauté d’utilisateurs qu’ils servent et mieux comprendre et peaufiner le produit qui est devenue l’application de camping n°1 sur l’App Store et Google Play.

“Le Dyrt vise à permettre aux gens de trouver plus facilement des terrains de camping”, a déclaré Long lors d’un appel vidéo avec . alors que lui et Smith s’installaient à Durango, au Colorado, pendant une semaine. « Toute notre pensée était : « Allons vivre cela en tant que fondateurs après plus d’une demi-décennie de construction de cette plate-forme et de cette communauté ; allons vivre cela pendant les six prochains mois et faisons du produit ce que nous utilisons pour trouver nos expériences.’”

En rencontrant une variété d’utilisateurs différents – routards de l’arrière-pays, camping-cars, campeurs sous tente, vanlifers et plus – Smith et Long apprennent comment les gens utilisent The Dyrt, ce qu’ils aiment, comment ils trouvent des terrains de camping et plus encore.

« C’est vraiment amusant d’être sur le terrain et de recevoir ces commentaires », a déclaré Long.

Le voyage intervient après plus d’un an au cours duquel le travail à domicile ou à distance est devenu la nouvelle norme pour beaucoup, en particulier dans l’industrie de la technologie. La propre politique de Dyrt est que les employés peuvent travailler de n’importe où, tant qu’ils ont un signal suffisamment fort pour passer un appel vidéo.

Alors que l’immersion totale dans la construction de la startup a pris du temps loin du camping, Long et Smith ont réussi à créer une petite entreprise prospère, et avec de plus en plus de personnes voyageant plus près de chez eux pendant la pandémie, The Dyrt grandit comme un fou.

La startup emploie désormais 40 personnes et l’application répertorie 40 000 terrains de camping et emplacements de camping dispersés. Cette énorme base de données comprend 2,5 millions d’images, de vidéos, de critiques et de conseils soumis par les utilisateurs. Il a fallu cinq ans à The Dyrt pour obtenir plus d’un million d’éléments de ce contenu et au cours des 11 derniers mois, ils en ont ajouté 1,4 million de plus.

L’application Dyrt PRO débloque des fonctionnalités supplémentaires et des réductions pour 36 $ par an. (Les images Dyrt)

La société développe également une fonctionnalité de couverture cellulaire pour les terrains de camping à travers les États-Unis qui a déjà reçu les commentaires de 34 000 utilisateurs qui ont volontairement partagé leur fournisseur de services et la force de la couverture via l’application. Long a appelé cela une collecte de données plus précise que ce que les transporteurs peuvent rapporter sur leurs zones de sur-couverture.

“La trajectoire est en train d’exploser”, a déclaré Long. «Nous sommes devenus très bons pour trouver ces personnes qui aiment faire des critiques. C’est assez génial.

Le Dyrt a levé 12 millions de dollars à ce jour tandis que les grands acteurs du camping vertical tels que Hipcamp, Outdoorsy et RVShare ont levé plus de 100 millions de dollars.

“Nous sommes une startup très efficace en termes de capital par rapport aux autres acteurs de l’espace qui viennent de lever des sommes d’argent ridicules”, a déclaré Long.

Kevin Long au volant de la camionnette The Dyrt. (La photo Dyrt)

Smith et Long n’ont pas partagé le nombre d’utilisateurs qu’ils ont attirés, mais Long a déclaré qu’ils vendaient un abonnement Dyrt PRO à 36 $ toutes les deux minutes. Ce forfait annuel déverrouille des fonctionnalités supplémentaires et des réductions dans l’application, telles que la planification de voyage, des cartes téléchargeables pour rendre la connectivité WiFi inutile et des superpositions de cartes pour camper sur des terres dispersées telles que les forêts nationales ou les zones du Bureau of Land Management. Et The Dyrt s’associe à plus d’un millier de terrains de camping aux États-Unis où les abonnés PRO bénéficient d’une remise de 40 %.

L’utilisation du produit et le fait d’en parler aux gens sur la route ont fourni des informations inestimables sur la route à Smith et Long. Smith, par exemple, a enregistré un ticket technique pour l’équipe de conception après qu’un examen pour un site dispersé ait généré une fenêtre contextuelle avec des questions non liées au camping dispersé.

“Le fait que je puisse en faire l’expérience moi-même et dire:” Cela le rendrait beaucoup mieux “, est important”, a-t-elle déclaré.

« Nous faisons des entretiens avec les utilisateurs tout le temps. Notre équipe de conception et d’expérience utilisateur interroge des personnes tout le temps », a ajouté Long. “Cela ne peut pas remplacer les fondateurs qui prennent le produit et l’utilisent pour leur existence réelle.”

Sarah Smith, Kevin Long et leur chien Brandy. (La photo Dyrt)

Avec deux petites zones de travail dans la camionnette et leur chien Brandy blotti à leurs pieds, Smith et Long disent qu’ils s’amusent à vivre pour la première fois la « vie de van » tant célébrée. Mais tout n’est pas aussi rêveur que certains fondateurs, PDG et autres travailleurs à distance voudraient vous faire croire aux photographies sur les réseaux sociaux qui représentent plus le jeu que le travail.

« Cela ressemble à un très bon moment Instagram, non ? » dit longtemps. « Voici le plus difficile : nous dirigeons une start-up ultra-rapide qui se développe à un rythme phénoménal et je suis sur un ordinateur 10 heures par jour, six jours par semaine. Nous allons à certains endroits, et je pars et je me dis : ‘Ça ne comptait pas comme visiter cet endroit. Je me suis littéralement assis dans cette camionnette sur cet ordinateur.

Il a dit qu’il est important de se rappeler que les exigences de votre vie personnelle et de votre travail à la maison seront les mêmes sur la route.

“Personne ne se soucie si vous avez un problème avec la connexion Internet, c’est votre problème”, a déclaré Long. «Quand je suis à la maison, je me réveille et je suis prêt à partir. Quand je roule dans une nouvelle ville, Sarah et moi devons rechercher un service cellulaire, nous devons avoir de l’eau pour la semaine, de l’électricité, de la batterie. Et nous devons nous rendre dans les endroits un jour plus tôt juste pour le tester et passer des appels Zoom avec les gens pour nous assurer que je suis prêt à partir. Et si ça ne marche pas, nous devons être prêts à faire nos valises et à rouler encore quatre heures et à trouver un nouvel endroit.

Savoir comment chaque personne fonctionne en tant que conjoint et en tant que co-fondateur aide. Ils ont appris au cours du mois dernier, par exemple, qu’une personne à la fois dans la cuisine de la camionnette est une bonne règle. Et le beau temps estival leur permet de se séparer, à l’extérieur du van.

« Nous sommes déjà passés par la sonnerie depuis sept ans à The Dyrt. Nous avons donc en quelque sorte déjà réglé le problème », a déclaré Long à propos de la relation du couple travaillant ensemble. « Si c’était le début d’un monde de startups, je suggérerais d’avoir une maison, puis une fois que vous avez trié tout cela, alors allez le transformer en une camionnette de 19 pieds comme deuxième étape du processus. »