Sur la scène : voici votre guide sur ce qui se passe à Hollywood

Fête de fin d’année : jennifer kleinLa fête annuelle de Noël était une affaire terriblement amusante et festive, attirant une foule de célébrités prêtes à célébrer ! Les couples aiment mitrailleuse kelly et Megan Fox parcouraient la fête en plein air en se tenant la main, tandis que d’autres, comme Derek Hough et petite amie Hayley erbert, ont fait leur apparition ensemble dans la salle de cadeaux de bougies NEST New York. tante mowry rencontré Gabrielle Union et Dwyane Wade sur la piste de danse, où ils le déchiraient avec Kéké palmer et son copain, Darius jackson. Les mini margaritas de Don Julio et la tequila Ultima Reserva de la marque coulaient à flot, ainsi que FIJI Water et Justin Wine. Les invités se sont également réchauffés avec du chocolat chaud et du café du chariot de friandises Baileys. Evan Ross traîné avec RZA et Mario van Peebles; leslie mann boogied avec mari Judd Apatow et Temple Junon, et tous pourraient faire le plein de Blaze Pizza, de biscuits Carnegie Deli Black & White et de Shake Shack s’ils avaient faim !