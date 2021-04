Sur la sédition et la corruption… – Le Financial Express

Voyant l’état misérable de cette personne après sa victoire judiciaire, d’autres dissidents potentiels sont tentés de renoncer. L’objectif de l’État a été atteint. (Image représentative)

Par Sayan Chatterjee

Une règle de parti unique au Centre est venue après un écart d’environ trois décennies. Il y a trois décennies, les rôles étaient dans une configuration inversée par rapport au présent. Le parti politique qui était alors dans l’opposition est au pouvoir aujourd’hui. Et le parti de l’opposition était aujourd’hui le seul gardien du pouvoir à l’époque. Cependant, il existe des similitudes frappantes dans le style de gouvernance employé par ces partis uniques au pouvoir, malgré la longue période qui les sépare.

La similitude la plus frappante est la manière dont le régime traite ceux qui s’opposent à l’establishment. Le mécanisme utilisé pour affirmer le pouvoir sur le récalcitrant reste inchangé. Au fil des décennies, l’État a invoqué presque sans faille des délits de «sédition» ou de «corruption» lorsqu’il cherchait à discipliner un adversaire. Telle était la situation dans le passé et c’est ce qui reste inchangé dans le présent.

Mais la question est: pourquoi ces deux délits de sédition et de corruption? La réponse simple est: il est facile d’accuser quelqu’un de sédition ou de corruption. Les agences d’enquête disposent d’une marge de manœuvre considérable en vertu des lois existantes sur la sédition et la corruption. Avec un peu de réflexion créative, une fiche d’accusation sur la sédition et la corruption peut être rédigée.

C’est tout à l’honneur du pouvoir judiciaire que la plupart de ces affaires forcées aboutissent à un acquittement. Ceci, cependant, ne provoque aucune ondulation ou changement dans les actions de ceux qui manient les leviers du pouvoir. En Inde, le processus est la punition. Au moment où quelqu’un devient accusé dans une procédure pénale, il ou elle est empêtré dans le système judiciaire pénal dilatoire qui prévaut dans le pays. Des efforts doivent être faits par une telle personne pour éviter la garde à vue et l’interrogatoire sous garde, obtenir une mise en liberté provisoire pour éviter une arrestation, obtenir une mise en liberté sous caution régulière du tribunal, comparaître à toutes les audiences… la liste est longue.

Le processus d’audience peut durer des années. Les ordonnances interlocutoires rendues de temps à autre peuvent devoir être contestées devant les juridictions supérieures. Tout cela implique des coûts et du temps, les deux produits en pénurie dans le monde moderne. Alors que se passe-t-il après 10 ans lorsque l’affaire est rejetée d’abord en première instance, puis en appel? L’accusé a perdu 10 ans de la meilleure période de sa vie et a également perdu toutes ses économies et est maintenant endetté. De plus, toute la famille, le conjoint, les enfants, les parents âgés ont été stigmatisés. Voyant l’état misérable de cette personne après sa victoire judiciaire, d’autres dissidents potentiels sont tentés de renoncer. L’objectif de l’État a été atteint.

Le rejet des affaires sur les opposants politiques aboutit parfois à des situations piquantes qui renforcent la thèse de la réalisation de certains changements systémiques dans l’arrangement actuel. Pendant le procès, des élections ont lieu et l’accusé et son parti l’emportent et deviennent le gouvernement du jour. L’agence qui poursuit devrait désormais faire preuve d’une dextérité considérable pour saboter l’affaire et assurer l’acquittement de ses maîtres actuels. Un cas construit sous la pression de l’ancien gouvernement qui est actuellement dans l’opposition. Nous n’oserions pas spéculer sur ce qui se passerait lorsque, après les prochaines élections, les rôles seraient à nouveau inversés et que le statu quo ante se produirait sur le terrain.

De peur qu’il y ait un malentendu, il faut dire qu’il existe un système efficace de freins et contrepoids, avant qu’une agence gouvernementale ne propose une cour de justice pour poursuivre une personne. La plainte et le rapport d’enquête sont examinés à différents niveaux au sein du département ainsi que du département juridique et de la direction des poursuites et des mesures correctives prises et des lacunes comblées par des enquêtes et un examen supplémentaires. La gravité de l’infraction et parfois la stature de l’accusé déterminent à quel point le niveau d’examen serait élevé.

Dans un arrangement aussi élaboré que celui décrit ci-dessus, la possibilité d’abus à grande échelle est inexistante. Mais si l’on considère que même un seul abus est un abus de trop, alors quelque chose en plus de l’arrangement existant doit être mis en place. Les agences d’enquête et la direction des poursuites sont, après tout, des départements du gouvernement. Donc, une intervention supplémentaire doit venir de ceux qui échappent au contrôle du gouvernement. En même temps, ils doivent être familiarisés avec le fonctionnement du gouvernement et son style de fonctionnement. En bref, le nouvel arrangement doit se fondre dans le système existant et ne pas dégénérer en une confrontation constante avec les agences d’enquête. Ce serait un résultat contre-productif.

Nous parlons ici d’un organe de renvoi vers lequel les affaires dans lesquelles l’État a l’intention de poursuivre pour sédition ou corruption sont renvoyées pour examen. L’organe de saisine se prononce ensuite sur la question de savoir si les affaires relèvent des dispositions relatives à la sédition ou à la corruption à la fois dans la lettre et, surtout, dans l’esprit. Ce dernier, à savoir l’esprit, n’est souvent pas abordé par les agences d’enquête.

Une action qui semble apparemment séditieuse peut, après examen et réflexion, être interprétée comme patriotique dans l’esprit des choses. Un cas de raccourci procédural dans la passation de marchés d’un actif peut apparaître comme un cas de corruption. Cependant, après un examen détaillé, cela peut s’avérer être une initiative audacieuse prise par un jeune officier qui a en fait sauvé des crores.

Ces deux exemples sont extrêmes. Cependant, il existe une myriade de cas éparpillés à travers le pays où la lettre et l’esprit de la loi se heurtent. Un équilibre doit être fourni. L’organisme de renvoi approuverait l’action proposée par l’agence si l’affaire est soutenable à la fois dans la lettre et dans l’esprit de la loi. Dans le cas contraire, en fonction de l’échec de l’affaire, l’organe de renvoi déciderait si l’affaire doit être abandonnée purement et simplement ou si une autre section pénale doit être invoquée. De cette façon, les allégations de partialité du gouvernement dans les poursuites seraient considérablement déformées.

Nous avons aujourd’hui dans le pays un énorme vivier de fonctionnaires retraités qui, au cours de leurs années de travail, ont traité de près ces questions en tant que magistrats ou en tant qu’officiers du ministère de l’Intérieur ou en tant qu’officiers de police ou de justice. Ils connaissent les nuances de ce problème et comment les choses peuvent être étirées ici ou ignorées là-bas, dans la formation d’un cas de sédition ou de corruption.

Leurs expériences passées et leur familiarité avec les problèmes rendent leurs conseils beaucoup plus acceptables pour les agences qui ne considéreraient pas leurs contre-vues comme capricieuses. Bref, l’organisme de référence s’appuierait sur la sagesse collective présente dans ce bassin de retraités tout en donnant son avis. Une telle disposition se marierait bien avec la configuration existante et contribuerait à améliorer la pureté du procédé.

Une critique contre l’arrangement peut être qu’il est inadéquat pour un problème qui est beaucoup trop grand. La plupart des poursuites dans ce pays sont menées par les gouvernements des États. Il est inconcevable que tous les États acceptent volontiers un tel système. De telles réformes sont apportées au coup par coup. Si le Centre adopte lentement le nouvel arrangement, les États se ressaisiront, surtout s’il est perçu comme une valeur ajoutée à la structure existante. Une fois que la plupart des États ont acquiescé, les tribunaux obligeraient les réticents à se rallier. On peut se demander pourquoi l’avis de l’organisme de renvoi ne devrait pas être rendu obligatoire pour l’organisme d’enquête. Un tel cours ne serait pas souhaitable à deux égards.

Premièrement, cela prendrait beaucoup de temps car les lois existantes devraient être modifiées. Deuxièmement, il y aurait une forte résistance car il serait considéré comme une réduction des pouvoirs des agences d’enquête. Habituellement, les petites réformes de nature administrative rapportent d’énormes dividendes. Leur nature petite et inoffensive leur permet de se glisser discrètement dans le système existant et de se fondre inaperçus. Plus important encore, c’est facilement faisable s’il y a une volonté d’agir. Comme le Mahatma l’a dit un jour, la différence entre ce que nous faisons et ce que nous pouvons faire résoudrait la plupart des problèmes du monde.

L’auteur est l’ancien secrétaire du gouvernement indien

