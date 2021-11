Sur le banc pour avoir tenté d’incendier la maison de son ex avec elle à l’intérieur à Murcie

11/05/2021 à 20:56 CET

Ana Lucas

Un homme de 45 ans, Diego CM, siège lundi prochain sur le banc de la Tribunal provincial de Murcie accusé de essayez de brûler la maison de votre ex avec elle à l’intérieur.

Les faits se sont produits dans une maison de la commune de Cehegin (Murcie), en mars il y a trois ans. Diego CM Il avait une ordonnance restrictive en vigueur lorsqu’il a rempli une bouteille de diesel et aurait tenté de mettre le feu à la maison de la femme. Selon le dossier du parquet, l’homme s’est rendu dans une station-service et « a acheté 0,81 litre de diesel Diesel Optima à l’aide d’une bouteille en plastique transparente. , il est allé chez la femme, Il a accédé à la cuisine du même par une fenêtre portant la bouteille susmentionnée avec du diesel et l’a dispersé sur le sol. «

« Puis a essayé d’y mettre le feu en utilisant un papier comme mèche, qui ne s’est pas allumé, à ce moment-là, il a été surpris par la femme, qui se trouvait dans la maison, l’accusé s’enfuyant et laissant la bouteille susmentionnée à l’endroit », détaille le ministère public.

Le sujet, un ressortissant espagnol, était détenu et n’a été que trois jours en prison provisoire. Maintenant, il est traduit en justice pour non-respect des mesures conservatoires (pour avoir ignoré l’ordonnance d’interdiction imposée) et pour tentative d’incendie criminel. Le parquet lui demande neuf mois de prison pour le premier crime et quatre ans et neuf mois pour le second.