Sur le commerce, l’action doit correspondre à l’intention

Un niveau d’ambition plus élevé sur les ALE c’est bien, mais pour cela, l’Inde doit ouvrir ses marchés intérieurs à ses partenaires



L’Inde est en bonne voie pour atteindre un objectif d’exportation ambitieux de 400 milliards de dollars au cours de cet exercice. Sans aucun doute, ce qui facilite cet effort, c’est la volonté ciblée du ministère du Commerce de l’Union de fixer des objectifs pour chacun des 30 principaux marchés au lieu de se limiter à un objectif annuel. Comme l’a rapporté ce journal, le ministère l’a suivi de réunions régulières avec les parties prenantes et les missions à l’étranger pour des interventions permettant aux exportateurs de bénéficier de la reprise du commerce mondial. Au cours des sept premiers mois de cet exercice, les expéditions sortantes devraient idéalement représenter 55 à 58 % de l’objectif annuel. D’après ce calcul, les exportations vers les Émirats arabes unis, Singapour, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, l’Allemagne, le Népal, la Malaisie et la Turquie ont été en deçà, atteignant 32 à 44 % de l’objectif annuel. Cela a été compensé par une croissance robuste des expéditions vers les États-Unis, la Chine, le Bangladesh, la Belgique, l’Arabie saoudite et l’Indonésie, de 62 à 71 %. Les exportations globales de l’Inde ont ainsi atteint 234 milliards de dollars d’avril à octobre 2021, soit 59 % de l’objectif annuel.

Les accords de libre-échange (ALE) avec les États-Unis, l’Union européenne, les Émirats arabes unis, le Royaume-Uni et l’Australie, par exemple, renforceront certainement les exportations de l’Inde vers ses 30 principaux marchés. Le niveau plus élevé d’ambition à cet égard a été signalé par BVR Subrahmanyam, secrétaire au commerce, lorsqu’il a mis en garde India Inc de se préparer à la concurrence car le pays allait signer des ALE « très profonds ». « Pour rendre les ALE réalistes et conformes aux normes de l’Organisation mondiale du commerce, nous devons avoir au moins 90 % du commerce couvert par une libéralisation substantielle. Nous ne pouvons pas faire de la cueillette. Ce sera une intégration profonde des économies. Il y aura bien sûr des lignes sensibles. Dans le contexte indien, le lait, par exemple, est un domaine sensible. Dans l’ensemble, il s’agira d’ALE très approfondis », a-t-il déclaré en s’adressant au sommet de partenariat de la Confédération de l’industrie indienne.

Ce niveau d’ambition plus élevé doit être salué car l’Inde n’a signé aucun ALE majeur au cours des 10 dernières années. Malgré l’intention de conclure des accords approfondis, l’Inde reste ambivalente à l’égard des ALE à part entière en raison des tarifs intérieurs plus élevés dans certains des secteurs les plus dynamiques du commerce et de la fabrication dans son ensemble. Pour ces raisons, l’Inde a par le passé hésité à proposer « la quasi-totalité des échanges » interprétée comme « de 80 à 85 % ou plus » une libéralisation des lignes tarifaires préférentielles dans ses ALE et s’est contentée d’accords limités selon le professeur Amita Batra de l’Université Jawaharlal Nehru. L’Inde et l’Australie ont ainsi décidé d’accélérer les négociations en vue d’un accord intérimaire.

Le passage à un ALE à part entière avec l’Australie est cependant loin d’être facile. Des négociations bilatérales sont en cours depuis 2011 et un point d’achoppement important est la réticence de l’Inde à ouvrir son marché aux produits agricoles et laitiers. Les appréhensions de l’industrie laitière nationale à l’égard d’une concurrence féroce dans le lait et les produits laitiers en provenance d’Australie et de Nouvelle-Zélande ont été en grande partie à l’origine du retrait de l’Inde du partenariat économique régional global. L’Australie et la Nouvelle-Zélande faisant partie de ce groupement régional, un ALE à part entière avec l’Inde entraînerait nécessairement pour cette dernière un niveau similaire de libéralisation des lignes tarifaires préférentielles. L’Australie, le Brésil et le Guatemala ont également obtenu une décision de l’OMC en leur faveur, selon laquelle le soutien des prix accordé par l’Inde aux producteurs de canne à sucre viole l’Accord sur l’agriculture. Les négociations d’ALE impliquent un processus de concessions mutuelles pour un meilleur accès aux marchés des uns et des autres. Si l’Inde cherche à obtenir un meilleur accès au marché, elle doit également permettre aux partenaires de vendre davantage de leurs biens et services. Il est nécessaire de réduire mutuellement les barrières tarifaires et non tarifaires pour que le commerce soit une situation gagnant-gagnant pour les deux partenaires afin que les ALE puissent stimuler Les expéditions à l’étranger de l’Inde se multiplieront à l’avenir vers ses 30 principaux marchés.

