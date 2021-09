Sur le panneau d’affichage international, “Títere” Vázquez conteste la ceinture Fedelatin WBA

PRESSE MIURA BOXE PROMOTIONS

Avec toute l’intention de récupérer son statut de champion du monde, Miguel “Títere” Vazquez de Jalisco se prépare à jouer le championnat fédéral de la World Boxing Association (WBA, pour son acronyme en anglais), dans la division des poids légers, samedi prochain au Verité Social Venue à Monterrey, Nuevo León, contre le qualifié nicaraguayen Oliver « Trombita » Flores.

En tête de la carte attractive offerte par Miura Boxing Promotions, dirigé par Manuel Garrido, et MTK Global, qui est représenté en Amérique latine par Mariana Caballero, Miguel Ángel Vázquez Bautista (43-10-0, 17 Ko’s), sautera à la ficelle pour faire briller sa “Large toile couverte”, devant un adversaire courageux comme l’ancien prétendant au championnat du monde Oliver Rodolfo Flores Bermudez (30-3-2, 19 Kos), sur un panneau d’affichage qu’on peut voir en Amérique latine à travers Combat diffuse Space, aux États-Unis via ESPN+ en association avec Top Rank, et dans le reste du monde via IFL TV.

Dans le concours semi-star de la nuit, le géant américain Brandon “Mas” Moore (9-0, 5 KOs), apparaîtra à nouveau à Sultana del Norte pour mettre le championnat WBC USNBC des poids lourds en jeu, contre Jesús Ángel Nerio ( 15-9-1, 6 KO).

Dans un autre des principaux duels, l’une des plus grandes promesses de la boxe professionnelle, le combattant du Chiapas Jimerr “Mortero” Espinosa se prépare à poursuivre sa marche invaincue, face au Jalisco Jorge Luis ‘Silenástico’ Melendez, huit rounds en super léger.

L’ancien champion international WBA Neslan “Pitbull” Machado (17-0, 8 KO), affrontera Alan Salazar (11-8-1, 3 KO), huit manches au super poids coq; Christian Uruzquieta (19-4-2, 7 KO) est entré en collision avec Juan Ocura (13-15-2, 6 KO), huit rounds en super léger ; La sensation de boxe des jeunes portoricains Jonathan « Geo Don » Lopez (4-0, 2 KOs), affrontera Jorge Amaya (6-1, 3 KOs), huit tours au poids plume.

Le dominicain Hendri Cedeño affrontera Óscar Moreno, quatre tours en super-légers; Julio Luna de Durango se battra huit rounds au poids welter contre un rival à désigner ; Aarón Silva de Monterrey affrontera Juan Carlos Rojas de Coahuila, six épisodes en poids moyen.

Le Colombien Jonathan Romero fera sa présentation sur le sol mexicain lorsqu’il rencontrera Sergio Puente de Monterrey, six rounds au super poids plume ; et le local Neider Aguilar affrontera Jonathan Pérez, né à Monterrey, six rounds dans 50 000 kilogrammes.

(Photo : Fourni)