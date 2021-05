“Sur le plan romantique, je préférerais attendre une autre année pour Tokyo”

15/05/2021 à 20:32 CEST

.

Rafa Nadal, tout nouveau finaliste des 1000 Masters de Rome, a reconnu ce samedi que “sur le plan romantique”, il souhaiterait que les JO de Tokyo se tiennent en 2022, avec la présence du public; et pas en août 2021, à huis clos.

“Ce qui doit être fait sera fait. Des décisions ont déjà été prises en accordant la priorité à la sécurité des athlètes et des citoyens. Il est vrai qu’elles ont été retardées et, au niveau des infrastructures, une autre année d’attente serait traumatisante. Sur le plan romantique , Je préférerais attendre une autre année », a déclaré Nadal lors d’une conférence de presse au Foro Italico.

Nadal Je préférerais que les Jeux aient lieu en 2022 “pour le simple fait que la situation évolue, dans un an nous avons confiance que la majorité de la population sera vaccinée et que nous pourrons avoir les Jeux tels que nous les connaissons tous”.

“Les Jeux sont peut-être la plus grande fête du sport, et l’événement le plus important dans le sport sans public est moins un événement. Sur le plan romantique, j’aimerais ça. Sur le plan pratique, je ne suis personne pour donner un avis là-dessus, “at-il ajouté.

Nadal Il avait déjà fait le point sur la situation des Jeux Olympiques au début de son parcours vers le tournoi romain, lorsqu’il a reconnu qu’il ne savait toujours pas s’il y participerait, en raison de la pandémie. “Je ne sais pas encore, je ne peux pas donner une réponse claire (sur sa possible participation aux Jeux de Tokyo) parce que je ne sais pas. Dans un monde normal, je ne penserais jamais à manquer les Jeux, bien sûr, nous tous savent à quel point ils sont importants pour moi. Ces situations, je ne sais pas, nous verrons dans quelques mois », a déclaré Nadal mardi dernier.

“Je dois organiser mon calendrier. Dans une année normale, mon calendrier est toujours clair pour moi depuis le 1er janvier, mais cette année est différente. Il faut être flexible », a-t-il ajouté.

«La pandémie nous a fait vivre des choses auxquelles nous n’étions pas habitués. Quand nous parlons d’une pandémie, nous parlons de jeunes, mais je crois qu’ils ont l’énergie nécessaire pour s’adapter davantage. Pour nous, qui vivons dans des conditions qui ont radicalement changé et nous sommes plus conscients des problèmes, cette inquiétude est plus accentuée », a-t-il conclu.