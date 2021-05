Sur le point d’entrer dans le club Rs 100 Crore dans les soins pour bébés et mères, le PDG de cette marque de bien-être holistique partage sa réussite

La pandémie de Covid-19 a été un événement historique qui a changé le cours de nombreuses marques. Dans le secteur du bien-être, les marques de produits naturels et de produits à base d’Ayurveda ont fait un grand retour. Les consommateurs adoptent des pratiques saines et durables. Les marques, qui ont une gamme de produits dérivés de plantes et l’innovation sont en demande. Dans une conversation exclusive avec le Financial Express Online Dr Himanshu Gandhi, co-fondateur et directeur de MOTHER SPARSH a parlé de l’impact de Covid-19, de la tendance à la consommation croissante de produits naturels et de leur réussite. Extraits:

Quel a été l’impact du covid-19 sur les perspectives des consommateurs concernant les produits de bien-être liés à l’Ayurveda?

Le bien-être est au cœur de l’esprit des consommateurs aujourd’hui, car personne ne veut de problèmes supplémentaires liés à la peau ou au corps dans le scénario dominant. L’épidémie et l’impact prolongé du Covid-19 ont eu un impact phénoménal sur les perspectives. Selon les estimations pré-pandémiques, le marché de l’Ayurveda en Inde devrait croître à un TCAC de plus de 16% pour enregistrer Rs 710 milliards d’ici 2024. Et maintenant, avec le changement des préférences des gens, le nombre devrait encore augmenter considérablement.

Chez Mother Sparsh, nous avons enregistré une croissance cinq fois plus élevée que l’année dernière. Le besoin de l’heure est d’apporter la puissance de l’Ayurveda, des herbes anciennes ainsi que des plantes sous une forme propice au mode de vie moderne, en particulier pour les bébés et les mamans millénaires. Notre philosophie a été fixée sur tous les besoins de guérison et de soins de nos petits et de leurs mères. Le fait demeure qu’il n’y a pas de meilleure solution de bien-être aujourd’hui que notre propre ayurvédique, un moyen puissant pour renforcer son immunité en renforçant et en réparant notre corps.

Comment l’Ayurveda peut-elle fournir une alternative aux produits de bien-être à base de produits chimiques et voyez-vous un changement à cet égard depuis la pandémie?

Nous devons comprendre que les produits chargés de produits chimiques peuvent assurer des résultats immédiats, mais ils comportent leurs propres risques et effets secondaires. Ils peuvent provoquer des rougeurs, des éruptions cutanées ou des irritations, mais la formulation Plant Powered et les herbes ayurvédiques issues de notre culture védique chouchoutent et guérissent la peau douce. Cela vaut également pour toutes les affections capillaires ou liées au bien-être. La plus ancienne science de guérison connue de l’humanité, l’Ayurveda est toujours une réponse aux besoins les plus pertinents des bébés et des mamans.

Alors que les produits chimiques, les parfums artificiels, l’alcool, etc., causent plusieurs problèmes liés à la peau ou aux cheveux, les ingrédients ayurvédiques ou naturels conduisent à un sentiment de bien-être holistique. Par exemple, Gotu Kola ou Brahmi offrent d’excellents avantages réparateurs et encouragent la production de collagène pour réduire les cicatrices et les vergetures, tandis que le curcuma a des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. Similaire sont les vertus d’autres ingrédients ayurvédiques comme le safran, le bois de santal, l’huile de lavande, la groseille à maquereau indienne, etc.

Veuillez nous présenter le voyage de Mère Sparsh

Les co-fondateurs de Mother Sparsh, ma femme Rishu Gandhi et moi venons d’horizons divers. Elle était développeur Java chez Infosys pendant que j’étais fonctionnaire du gouvernement. Après le mariage, nous avons découvert notre désir commun d’identifier et de combler le vide dans le segment des soins pour bébés. Tout en identifiant les lacunes, nous avons acquis une connaissance du comportement du consommateur, ce qui nous a permis de travailler sur une proposition basée sur les besoins. C’était une décision éclairée de notre part de fournir des solutions ayurvédiques et basées sur la nature pour les besoins des bébés et des mamans millénaires. Cela a été notre force motrice même lorsque nous avons récemment diversifié notre portefeuille de produits dans les segments de la peau, des cheveux et de la santé pour les bébés et les mamans de près de 25%. Nous sommes actuellement l’une des marques pan-indiennes à la croissance la plus rapide, avec une présence dans 23 États, dans le segment des produits de soins pour bébés haut de gamme.

À une époque où les entreprises ont été durement touchées par la pandémie, comment Mother Sparsh a-t-elle réussi à rester pertinente sur le marché?

La pandémie a porté un coup dur à la chaîne d’approvisionnement et au mécanisme d’approvisionnement en matières premières, car la perturbation a entraîné la rupture de l’approvisionnement logistique. La grâce qui nous a sauvés en ces temps difficiles a été notre approche omnicanal associée à notre stratégie numérique d’abord. Alors que les canaux de vente au détail en ligne ont été élargis et renforcés, nous avons continué à passer par des partenaires commerciaux agrégés et des magasins de détail. Comme mentionné précédemment, nous avons pu enregistrer une croissance de cinq fois au cours des 12 derniers mois et actuellement un taux d’exécution de Rs 50-60 crore.

Quelle a été la croissance annuelle de la marque et quel a été son impact sur Covid?

Mother Sparsh a maintenu une croissance annuelle de 100%. Covid a propulsé le besoin de solutions qui n’avaient aucun effet secondaire et étaient dépourvues de tout produit chimique nocif. Dans le segment des soins pour bébés, nos produits naturels à base d’ingrédients d’origine botanique ont enregistré une croissance de 5 fois. Mother Sparsh a enregistré des revenus de Rs 22 crore au cours de l’exercice précédent.

La pandémie a-t-elle entraîné un changement d’approche de la marque au cours de la dernière année? Et quelles sont vos propositions de valeur uniques et que résout votre entreprise?

Depuis sa création, Mother Sparsh a prospéré sur une approche omnicanal, il s’agissait donc davantage de réaligner nos stratégies clés plutôt que d’apporter un changement d’approche. Nous avons certes encore renforcé notre présence en ligne, mais cela parallèlement à notre expansion géographique hors ligne.

La réponse à ce que nous résolvons réside dans notre proposition de valeur unique, qui apporte le pouvoir de la nature et de l’Ayurveda sous la forme la plus pure pour les peaux les plus délicates. Le plus grand avantage ici est que les produits ou ingrédients eux-mêmes ne sont pas toxiques, ce qui conduit à une meilleure probabilité de succès. N’oubliez pas que l’Ayurveda peut guérir non seulement les problèmes de style de vie légers, mais même les problèmes chroniques. Au lieu de fournir des ingrédients, nous proposons des produits finis de qualité supérieure.

Quels sont vos projets futurs / Partagez votre feuille de route avec le club des 100 crores?

Le plan est déjà en action pour entrer dans le club d’élite 100 crore en tant que marque. Au cours de l’année écoulée, nous avons diversifié notre portefeuille de produits de 25% dans le segment des soins haut de gamme pour bébés et mères. Nous travaillons actuellement sur des lancements de nouveaux produits et une vaste stratégie de vente au détail qui entraînerait une augmentation des ventes géographiques et des canaux de distribution. Parallèlement, nous nous concentrons sur la sensibilisation à la marque holistique, qui propose des solutions uniques, favorables à la santé et bonnes pour l’environnement.

Nous travaillons pour entrer dans le club des 100 crores d’ici FY ’23.

Comme les lingettes à 99% à base d’eau, quels autres lancements innovants peuvent être attendus dans un proche avenir

Nous sommes prêts à élargir notre portefeuille de produits dans les segments des soins pour bébés et mères. L’une des dernières offres de Mother Sparsh est la gamme Curcuma Healing of Essentials dans les domaines des premiers signes du vieillissement, ce qui assurerait une solution complète à plusieurs problèmes de soins personnels. En outre, nous prévoyons d’introduire prochainement sur le marché des produits de guérison innovants dans les segments anti-âge et raffermissants de la peau pour stimuler le collagène. Mother Sparsh apportera en outre des solutions uniques pour les cheveux et le cuir chevelu, les imperfections et les problèmes liés aux taches brunes.