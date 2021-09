Sur le tapis rouge de La Caja, un film mexicain à Venise, Chopard était habillé

CASQUEpremier album live officiel de, “Vivre et rare”, sortira le 26 novembre via oreilleMUSIQUE. Il sera disponible en vinyle noir poids lourd ainsi qu’en édition CD digipak et numérique. Le leader Page Hamilton, qui a formé CASQUE début 1989, se souvient : « Après avoir persuadé les gens de notre label à Hambourg de préparer ces vieilles […] More