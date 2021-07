in

Les démocrates ont affirmé que les projets de loi de vote du GOP sont la plus grande menace pour la démocratie depuis la guerre civile. Mais en attendant, les démocrates organisent leur propre guerre civile, et la cible est, de plus en plus, . . . Joe Biden!

Dans l’émission MSNBC de Tiffany Cross ce matin, un groupe de les libéraux noirs ont déchiré Biden, le qualifiant de “défaillant, délirant et hypocrite” en ce qui concerne ses efforts pour adopter des lois fédérales sur le droit de vote et annuler l’obstruction systématique. Cross s’est même moqué du discours de Biden sur les droits de vote, disant qu’il pourrait être traduit par : « s’il vous plaît, laissez les Noirs et les Bruns voter. S’il te plaît. Allez, les gars.

À la fin, Cross a inévitablement accusé d’autres démocrates, y compris apparemment Joe Manchin et même Biden, de racisme. Elle a dit, “Les Noirs sont touchés de manière disproportionnée par ces politiques, alors je me demande si c’est pourquoi il y a une certaine hésitation à aborder la gravité et la gravité de la situation. »

Biden a l’habitude de faire des remarques offensantes sur la race, comme sa description d’Obama en 2007 comme étant “le premier Afro-Américain grand public qui est articulé, brillant et propre”. Mais dans ce cas, l’insinuation de Cross n’a aucun sens. Les électeurs noirs représentent la composante la plus fiable de la coalition démocrate. Biden et les démocrates dans leur ensemble ont toutes les raisons de vouloir faciliter leur capacité à se rendre aux urnes.

Les libéraux noirs attaquant Biden comme « échouant » dans ses efforts pour mettre fin à l’obstruction systématique et lutter contre les projets de loi de vote républicains ont été parrainés en partie par Dell, Liberty Mutual, Carfax, American Express et DirecTV.

