Sur l’exécution de fichiers pour IPO – WWD

Comptez sur Running comme la dernière marque à se lancer sur le marché public en vogue.

Lundi, la marque de running suisse qui compte Roger Federer comme investisseur et ambassadeur, a déposé une offre publique initiale de 100 millions de dollars auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis.

Le nombre d’actions à offrir et la fourchette de prix de l’offre proposée n’ont pas encore été déterminés. On a demandé à inscrire ses actions ordinaires à la Bourse de New York sous le symbole “ONON”, a annoncé lundi la société.

Selon les documents déposés lundi, les ventes d’On ont bondi de 84,6% au cours des six premiers mois de 2021 à 315,5 millions de francs suisses, contre 171 millions de francs suisses un an plus tôt. Il a également déclaré un revenu net de 3,8 millions de francs suisses, contre une perte de 33,1 millions de francs suisses un an auparavant.

L’Amérique du Nord représente désormais le plus grand marché de l’entreprise, selon le dossier, avec des ventes augmentant de 104,9% à 163,9 millions de francs suisses pour représenter 52% du total.

Les chaussures représentent toujours 95% des ventes totales de la marque, mais la société pense qu’il existe également des opportunités dans le segment des vêtements de sport de performance sur le marché des vêtements de sport de 174 milliards de dollars.

On a été fondée il y a 11 ans par l’ancien triathlète professionnel Olivier Bernhard, qui a approché ses amis Allemann et Caspar Coppetti au sujet de la refonte d’une chaussure de course pour créer une sensation de course différente. Le concept qu’il recherchait était un atterrissage amorti et un décollage explosif, ou ce qu’ils décrivent comme « courir sur des nuages ». Depuis lors, la marque, qui est la marque de chaussures de course la plus vendue en Suisse, a également pris pied sur le marché du style de vie aux États-Unis. L’automne dernier, Roger Federer était devenu un investisseur dans la marque, impliqué dans le développement de produits, le marketing et des expériences de fans. Il a également été représentant de la marque.

Aujourd’hui, la marque est présente dans environ 8 100 points de vente en gros dans plus de 60 pays et possède également une solide activité de vente directe aux consommateurs, qui représentait 37,7 % des ventes globales en 2020 et 36,6 % au premier semestre 2021.

On était évalué à 2 milliards de dollars après son dernier tour d’investissement, selon ., et cherchait une valorisation comprise entre 4 et 6 milliards de dollars dans le cadre de l’introduction en bourse.

Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley et JP Morgan agissent en tant que co-gérants de livre pour l’offre proposée, Allen & Company LLC, UBS Investment Bank et Credit Suisse agissant en tant que co-gérants de livre, a indiqué la société. .

L’introduction en bourse de la marque était attendue et On rejoint d’autres marques de mode qui demandent des introductions en bourse, notamment Authentic Brands Group, The Honest Co., ThredUp et plus encore.