Sur l’incompréhension confiante de Bitcoin : une réponse à Steve Hanke

Les arguments contre les crypto-monnaies ne reflétaient pas avec précision les données actuelles ni la compréhension commune des termes.

L’économiste Steve Hanke de l’Université Johns Hopkins est bien connu dans la communauté Bitcoin pour avoir publié d’innombrables variantes du même tweet – « Bitcoin est trop volatil et a une valeur fondamentale de 0. » (Je soupçonne qu’il n’a toujours pas lu mon essai sur la façon de penser à la valeur de Bitcoin.)

Mais dans un article d’opinion récent, « À quel point la crypto est-elle innovante ? », Hanke s’est essayé à de nouveaux arguments. L’essai est sous-titré : « Les arguments en faveur de la cryptographie en tant que moteur de l’innovation sont minces ». Dans ce document, Hanke prétend montrer que les crypto-monnaies ne sont pas si innovantes. Ici, je vais montrer comment il échoue.

Il y a trois problèmes principaux avec son essai. La première est qu’il ne considère que deux caractéristiques des crypto-monnaies : elles sont numériques et elles sont privées. La seconde est qu’il s’appuie sur une définition exceptionnellement étroite et tacite du mot « privé » et prétend que cela invalide ensuite l’attention des Bitcoiners sur ce qu’implique la véritable confidentialité financière. Le troisième est que ses statistiques sont dépassées ; des données plus récentes brossent un tableau très différent.

J’aborderai les problèmes à tour de rôle.

Premièrement, il prétend montrer que les crypto-monnaies ne sont pas innovantes. Il tente de le faire en montrant que l’argent numérique et privé existe déjà. Mais même s’il a raison de dire que c’est le cas (ce qui est au centre du deuxième problème), il ignore toutes les autres caractéristiques intéressantes des crypto-monnaies que les partisans signalent. En ce qui concerne Bitcoin, ces caractéristiques sont qu’il est sécurisé cryptographiquement, résistant à la censure, inclusif, sans frontières, insaisissable, plafonné, décentralisé et sans autorisation. Même si Hanke a raison sur ses affirmations, il n’a pas réussi à démontrer que Bitcoin n’est pas innovant dans ces autres domaines.

Deuxièmement, il invoque le mot « privé » mais ne parvient pas à définir exactement ce qu’il veut dire et ce qu’il garantit que son utilisation implique. un long moment. » Il poursuit en soulignant que les comptes bancaires sont de plus en plus numériques. C’est vrai. Beaucoup d’argent de nos jours n’existe que numériquement.

Le sens de « privé » auquel les Bitcoiners se soucient est que les informations financières « ne doivent pas être partagées ou révélées à d’autres ». Les personnes ayant des comptes bancaires n’ont pas utilisé de l’argent privé dans ce sens ; leurs informations de compte bancaire sont régulièrement partagées ou révélées aux autorités. Un autre sens de « privé » est qu’un actif est « fourni ou détenu par un individu ou une entreprise commerciale indépendante plutôt que par le gouvernement ». Privé dans ce sens existe par opposition au « public » ; votre maison est votre propriété privée tandis que le parc de l’autre côté de la rue est une propriété publique. Dans ce cas, les gens ont utilisé de l’argent privé ; l’argent sur leurs comptes bancaires est souvent créé par des banques privées et appartient à l’individu, pas au gouvernement.

Il y a un autre sens de l’argent privé qui est : l’argent qui n’est pas, en général, contrôlé par un gouvernement (merci à Aaron Segal de l’avoir souligné). Certains partisans du Bitcoin se soucient beaucoup de ce sens de l’argent privé. Le gouvernement américain contrôle le dollar américain au sens propre du terme, donc des dollars américains dans n’importe quel compte bancaire — ou dans n’importe quelle poche ! ou sous n’importe quel plancher ! – ne sont pas privés.

Hanke utilise le mot « privé » six fois dans les deux paragraphes suivants ! À chaque fois, cela signifie «fourni ou détenu par un individu ou une entreprise commerciale indépendante plutôt que par le gouvernement» (c’est-à-dire la distinction propriété publique vs propriété privée), ce qui n’est décidément pas le genre de confidentialité dont parlent les défenseurs de la crypto-monnaie. Voici les phrases :

1) « … la convertibilité de l’argent des dépôts privés. »

2) « La Réserve fédérale est prête à convertir chaque dollar privé et numérique… »

3) « [the Fed] convertit les dollars privés en argent de réserve… »

4) « … régler des transactions d’argent privé. »

5) « En utilisant l’appareil de compensation fourni par la Réserve fédérale et divers consortiums privés. »

6) « La monnaie numérique privée n’a rien de nouveau. »

De toute évidence, aucun de ceux-ci n’a l’une ou l’autre des deux significations de « argent privé » dont se soucient les partisans de Bitcoin (confidentialité des transactions ; libre de contrôle gouvernemental). Ainsi, Hanke n’a pas montré que l’argent numérique privé existait avant Bitcoin sous la forme de dollars américains sur des comptes bancaires.

Troisièmement, les statistiques de Hanke sont dépassées. Il dit : « La recherche universitaire a révélé qu’environ la moitié des transactions en bitcoins impliquent des activités illégales. Le journal qu’il cite dit utiliser des données « du 3 janvier 2009 à fin avril 2017 ». C’était il y a quatre ans et demi ! Un tiers de l’existence de Bitcoin ! Les choses ont changé. En regardant plus récemment, Chainalysis constate que les transactions de crypto-monnaie illicites ne représentent que 0,34% de toutes les transactions de crypto-monnaie, et CipherTrace de même, elles sont inférieures à 0,5%.

Ainsi, l’affirmation de Hanke selon laquelle «la proposition de valeur de la crypto-monnaie repose en grande partie sur sa capacité à fournir des contours finaux de la loi» est fausse. Plus de 99,5% des transactions sont légales.

Hanke frappe le même tambour depuis février 2014 et ne semble pas être dérangé par de nouveaux développements dans Bitcoin ou par le fait que Bitcoin est passé de 600 $ à 55 000 $ depuis qu’il a commencé à le frapper.

Ce qui nous amène à une leçon que nous pouvons tous apprendre. Les gens changent rarement d’avis. Cela implique beaucoup d’efforts cognitifs pour le faire, nous avons donc tendance à rechercher des preuves pour confirmer ce que nous croyons déjà. De plus, changer d’avis implique d’admettre – ne serait-ce qu’à nous-mêmes – que nous nous sommes trompés sur quelque chose. Il est beaucoup plus facile mentalement et émotionnellement de continuer à croire ce que nous avons toujours cru.

Mais cela ne mène pas à la vérité. Les choses changent et on nous présente de nouvelles preuves. Parfois, nous recherchons des preuves et parfois non. Mais chaque fois que nous rencontrons de nouvelles preuves, nous ne devrions pas les rejeter. Nous devrions le prendre au sérieux et évaluer si cela devrait nous amener à réviser nos croyances. Et si nous nous soucions de croire à des choses vraies dans un domaine particulier, peut-être parce que nous en enseignons à beaucoup de gens ou parce que cela compte pour notre propre vie, alors nous devrions chercher des preuves que nous avons tort et les évaluer. avec le désir d’arriver à la vérité et non avec le désir d’avoir raison. Ce n’est que lorsque nous faisons cela que nous devrions avoir confiance en ce que nous croyons.

