Sur mesure : Un tableau des tailles sur mesure pour les morphologies indiennes

Le projet, annoncé plus tôt en février 2019, a été retardé en raison de la pandémie.

Obtenir le bon ajustement dans les vêtements a toujours été un problème pour la plupart des Indiens. Soit vous rendez visite à un excellent tailleur pour obtenir cette paire parfaitement ajustée, soit vous faites un compromis sur une taille UK-12 ou US-14. Toutes ces années, la modification des vêtements a été un phénomène courant, mais avons-nous déjà réalisé le besoin d’une taille qui correspond au type de corps indien ?

L’enquête sur la taille de l’Inde, intitulée INDIAsize, a une solution. Il propose un tableau des tailles standardisé en prêt-à-porter dans lequel 60 à 70 % de la population trouvera la bonne coupe, contre 30 à 40 % actuellement. Il s’agit d’une initiative conjointe du ministère des textiles et de l’Institut national de technologie de la mode (NIFT). L’enquête nationale massive sur les tailles créera une base de données anthropométriques de mesures pour les Indiens, ce qui contribuera davantage à stimuler l’industrie du vêtement au détail. Le projet, annoncé plus tôt en février 2019, a été retardé en raison de la pandémie.

Néanmoins, l’enquête aboutira à la création d’un numéro d’identification de taille pour un client grâce à la cartographie, la catégorisation et la définition de la taille et du type de corps. Il capture plus de 100 points et éléments de données anthropométriques, y compris la taille, le poids, le tour de taille, la taille des hanches, la taille du buste, la mesure du poignet, etc. identifier les tailles qui leur conviennent le mieux. Les résultats auront également des applications dans diverses autres industries où les informations de ces données peuvent produire des produits ergonomiques bien adaptés à la population indienne », a déclaré Upendra Prasad Singh (IAS), secrétaire, textiles.

En Inde, la plupart des marques locales adoptent des tableaux de tailles aux États-Unis et au Royaume-Uni, tandis que les marques internationales vendent leurs tailles mondiales. Jusqu’à présent, l’Inde utilisait des tailles internationales, mais elles ne conviennent pas à tout le monde. “Si vous demandez à quelqu’un sa taille, il donnera différentes tailles pour différentes marques, donc ce que nous cherchons est d’avoir une valeur numérique, que je peux récupérer de n’importe où dans le monde”, explique Noopur Anand, professeur et chercheur principal. du projet.

“Ce projet créera non seulement une taille de vêtements standardisée internationalement reconnue pour le consommateur indien et l’industrie mondiale de la mode, mais améliorera également l’ajustement des vêtements pour un confort et une esthétique améliorés parmi les acheteurs indiens, ainsi que d’autres industries indiennes connexes pour développer des produits mieux conçus pour les consommateurs. Désormais, l’accent sera mis sur les vêtements bien ajustés », explique Anand.

Le projet, approuvé par le gouvernement indien et soutenu par le consortium industriel Clothing Manufacturers Association Of India (CMAI) – l’association pionnière et la plus représentative de l’industrie indienne du vêtement – implique de mesurer plus de 25 000 personnes dans le groupe d’âge des 15-65 ans. dans six villes (Delhi, Mumbai, Chennai, Hyderabad, Kolkata et Shillong) situées dans six régions de l’Inde, en utilisant une technologie de balayage corporel 3D sans contact et sans danger pour l’homme.

Bien que tous les protocoles de sécurité pendant la pandémie aient été gardés à l’esprit, la combinaison scannée est unique à chaque personne scannée sur la machine. « Il s’agit d’un exercice scientifique dans lequel des données anthropométriques sont collectées à partir d’un échantillon de population, en utilisant la technologie de scanner corporel 3D sans danger pour l’homme pour créer un tableau de tailles standardisé. Celui-ci suivra tous les protocoles internationaux d’enquête nationale sur les tailles et sera un véritable représentant de la population indienne, qui pourra ensuite être adopté par l’industrie du vêtement », a déclaré Shantmanu, directeur général de NIFT. Depuis juillet 2021, NIFT Delhi a collecté les données de plus de 5 000 échantillons dans le cadre de la première étape de la collecte de données. L’étude en cours comprend une représentation de divers groupes d’âge, indice de revenu et origine pour rassembler un tableau de taille standard.

L’enquête est menée avec le soutien de Design Smith et le lieu de la numérisation est Select Citywalk à New Delhi, où un kiosque a été installé pour que les gens expérimentent un scanner corporel 3D. “L’initiative fournira de meilleurs ajustements et une meilleure compréhension des tailles de pansements indiens par rapport aux normes mondiales telles que les tailles américaines et britanniques”, a déclaré Yogeshwar Sharma, directeur exécutif et PDG de Select Infrastructure, qui a Select Citywalk comme projet phare du groupe.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.