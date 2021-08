‘Sur mon cadavre!’ politicien de Gibraltar promet de ne pas donner à l’Espagne un millimètre du Roc | Monde | Nouvelles

Sir Joseph John Bossano a fustigé l’Espagne comme étant le « seul obstacle » à la décolonisation du territoire britannique d’outre-mer. De manière controversée, il a déclaré qu’un jour, The Rock ne serait plus contrôlé par la Grande-Bretagne.

Au lieu de cela, il appartiendra et sera dirigé par le peuple de Gibraltar – comme tout État souverain.

Il a déclaré que les discussions sur la manière dont cela se déroulerait se dérouleraient uniquement entre le Royaume-Uni et Gibraltar.

Toute tentative de l’Espagne de se renforcer et d’essayer d’exploiter la situation à son avantage se heurtera à une forte résistance, a-t-il déclaré.

Le ministre de l’Entreprise, de la Formation, de l’Emploi, de la Santé et de la Sécurité de The Rock a déclaré : « Gibraltar sera espagnol sur mon cadavre – et en tant que combattant de la liberté que je suis, il me reste encore beaucoup d’années de combat. »

LIRE LA SUITE: Biden envoie un message «potentiellement fatal» aux alliés avec la retraite de Kaboul

Gibraltar a été cédé au Royaume-Uni en vertu du traité d’Utrecht de 1713 et a été une ville forteresse pendant des siècles.

L’Espagne revendique toujours la souveraineté sur elle et a déclaré que le traité n’est plus valide.

Le Royaume-Uni conteste cela et insiste sur le fait que tant que le peuple de Gibraltar souhaite rester citoyen britannique, il le fera.

Une écrasante majorité des 32 000 habitants du Rocher sont ardemment pro-britanniques et tout mouvement pour rejoindre l’Espagne bénéficie d’un soutien infime.

Cela n’a pas empêché les politiciens espagnols de battre continuellement le tambour nationaliste sur la reconquête de Gibraltar quand cela leur convient.

Le parti d’extrême droite Vox a même suggéré d’envahir pour récupérer « son » territoire.

Cela a été rejeté par les principaux politiciens espagnols – mais le Brexit a soulevé des questions sur sa souveraineté.

Ils n’ont toujours pas été résolus et certains observateurs craignent que l’Espagne n’essaye d’en profiter pour reprendre le contrôle de Gibraltar.