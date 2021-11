Sur Omicron : Noah Smith interviewe Eric Topol

De Noahpinion :

Points clés selon Smith [Emphasis added, mine]:

Delta, bien que beaucoup plus transmissible, n’était pas une « variante d’évasion ». Les vaccins à ARNm d’origine non modifiés ont parfaitement fonctionné contre Delta. Il n’en va probablement pas de même pour Omicron. Le séquençage et certaines études en laboratoire suggèrent qu’Omicron a développé des moyens d’échapper à la fois à l’immunité acquise et à l’immunité vaccinale. Cela suggère que les fabricants de vaccins devront faire de nouvelles injections de rappel contre Omicron. En fait, c’est facile à faire, et ils le font déjà. La clé est d’obtenir l’approbation rapide de la FDA et de faire en sorte que le CDC recommande les boosters. Le CDC a été lent à recommander des rappels contre Delta en partie à cause des inquiétudes concernant la disponibilité des vaccins pour les pays en développement, mais surtout parce que le CDC est très paroissial et ne faisait pas confiance aux données sur les rappels et Delta qui émergeaient d’autres pays comme Israël.

Beaucoup plus efficace que les boosters spécifiques à une variante serait un «supervaccin» universel qui fonctionne contre toutes les variantes possibles de Covid. Plusieurs laboratoires, dont celui de Topol, ont des candidats pour un tel supervaccin.

Le gouvernement fédéral américain ou un groupe de pays doit immédiatement coordonner et financer un effort pour créer un supervaccin Covid. Cela représenterait notre meilleur pari pour mettre fin à la pandémie une fois pour toutes.

En attendant, le médicament antiviral de Pfizer devrait être efficace contre la plupart ou toutes les variantes de Covid, et représente un ajout essentiel à notre boîte à outils contre de nouvelles variantes comme Omicron.