Sur plusieurs, un album pour Grand Funk Railroad

«E pluribus unum», latin pour «sur plusieurs, un», est une devise sur le Grand Sceau des États-Unis, le sceau utilisé pour authentifier les documents par le gouvernement américain. Mais le 15 novembre 1971, cette phrase a été adaptée dans la langue de l’un des plus grands groupes de rock américains, comme Chemin de fer Grand Funk ont sorti leur cinquième album studio, E Pluribus Funk.

À ce stade de leur carrière, Grand Funk produisait des albums de platine pour le plaisir, et à un rythme incroyablement productif. Leur quatrième LP Survival était sorti sept mois plus tôt et n’avait mis que deux semaines pour devenir disque d’or, puis disque de platine. Les deux albums du groupe du Michigan avant cela sont désormais tous les deux platine, et E Pluribus Funk n’était pas sur le point de les voir perdre leur touche magique.

L’album, supervisé en studio comme d’habitude par le manager-producteur Terry Knight, était de son époque en combinant le rock’n’roll direct avec des chansons à message. Entièrement écrit par le leader Mark Farner, il combinait des morceaux comme « Footstompin’ Music » (son single le plus réussi, atteignant la 29e place) et « Upsetter » avec des commentaires de protestation tels que « People, Let’s Stop The War » et « Save The Land. »

Lorsque E Pluribus Funk est sorti, il n’a lui aussi fallu que deux semaines pour devenir disque d’or. Il a fait ses débuts sur le palmarès Billboard au n ° 40, la semaine où il a été choisi par le magazine dans sa section « Action Records », avec Alice CooperL’album Killer. Une semaine plus tard, il était n°10 et a culminé au n°5. Lorsque Billboard a examiné « Footstompin’ Music » en tant que single, il a décrit le morceau comme « un solide gagnant de discothèque pour les juke-box et le top 40 ».

Grand Funk a marqué la sortie de l’album avec sa deuxième tournée en Europe, commençant début décembre à Copenhague. L’itinéraire de dix dates comprenait le premier spectacle de rock en direct à être organisé au Palais de Sport de Lyon. Pluribus a finalement été certifié platine par la RIAA en 1991.

