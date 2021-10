Sur Pornhub, un professeur de mathématiques fait sa marque en enseignant le calcul

Des trucs chauds. Capture d’écran : changhsumath666/Pornhub

Quand vous pensez à Pornhub, vous pensez probablement à la pornographie, n’est-ce pas ? Pour une bonne raison, le site est du porno mur à mur. Mais un professeur de mathématiques nommé Changshu a remarqué qu’il manquait quelque chose : les mathématiques.

« Puisque très peu de gens enseignent les mathématiques sur des plateformes vidéo pour adultes, et comme il y a tellement de gens qui regardent des vidéos dessus, je pensais que si je téléchargeais mes vidéos là-bas, beaucoup de gens les verraient », a déclaré Changshu à Mel Magazine (via Gigazine). Il a essayé de suivre ses cours sur d’autres plateformes pour adultes comme XVideos, mais ces sites n’autorisent apparemment pas les clips pour non-adultes. Pornhub est beaucoup plus accueillant.

Sous le pseudo changhsumath666, le professeur de mathématiques de 34 ans a commencé à télécharger ses cours sur Pornhub. Son compte vérifié a enregistré plus de 1,7 million de vues et présente le slogan « Play Hard, Study Hard ! »

Chaque vidéo est entourée d’annonces comme « Live Sex », mais dans les vidéos de Changshu, les seules choses explicites sont les chiffres. Il apparaît clip après clip dans son sweat à capuche gris et ses lunettes, expliquant soigneusement des choses comme les méthodes différentielles dans son mandarin natal.

« Les gens ne seront peut-être pas intéressés par mes vidéos, mais ils sauront tous qu’il y a un enseignant qui enseigne le calcul sur une plate-forme vidéo pour adultes », a-t-il ajouté. Selon son estimation, bien plus de la moitié de ses téléspectateurs viennent pour la nouveauté de voir des mathématiques difficiles enseignées sur Pornhub. Cela signifie que le reste de ses téléspectateurs pourraient apprendre le calcul sur une plate-forme pour adultes.

L’objectif est que les téléspectateurs s’inscrivent au cours en ligne de Changshu, qui lui rapporte plus de 250 000 $ par an, qu’il utilise pour payer son personnel et produire des vidéos de mathématiques.

« Je ne voulais pas enseigner les mathématiques sur Pornhub », a-t-il déclaré à Mel Magazine. « Je voulais faire savoir au monde que je suis un enseignant de Taiwan qui peut bien enseigner le calcul. » Hé, qui a dit que les maths n’étaient pas sexy ?

Vous pouvez suivre Changshu sur Instagram ici. Si vous souhaitez consulter ses cours, sans le Pornhub, Changshu a également un compte YouTube.