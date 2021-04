Sur quel canal est Baylor vs Houston aujourd’hui? Heure, programme télévisé du jeu Final Four 2021 ⋆ .

Deux équipes de Lone Star State prêtes à revenir à l’ancienne gloire constitueront le premier match du Final Four du tournoi NCAA 2021.

Le match entre Houston (tête de série Midwest 2) et Baylor (tête de série Sud 1) serait assez intéressant en soi si vous vous concentriez uniquement sur l’angle de la suprématie du Texas; Heureusement pour les fans de March Madness, les joueurs et les entraîneurs des deux équipes proposent de superbes scénarios qui ne font qu’ajouter à l’intrigue du match.

Prenons l’exemple de Houston, une équipe qui n’a pas fait le Final Four depuis l’époque de Phi Slama Jama au milieu des années 1980. Les Cougars n’aimeraient rien de plus que de prolonger leur séjour au tournoi de la NCAA en l’honneur de ces joueurs qui ont pris d’assaut le tournoi de la NCAA – et le basketball universitaire. Ensuite, il y a l’entraîneur Kelvin Sampson, dont la route a été construite brique par brique après avoir quitté l’université pendant six ans. Quentin Grimes, un ancien candidat unique dont le début de carrière au Kansas ne s’est pas déroulé comme il le souhaitait, mais qui l’a malgré tout trouvé parmi l’élite du basket-ball universitaire.

Baylor, quant à lui, était autrefois considéré au même niveau que la tête de série n ° 1 Gonzaga et un candidat potentiel invaincu – avant que COVID-19 ne perturbe leur saison. Les Bears ont deux défaites cette saison, mais sont toujours considérés comme étant sur une trajectoire de collision avec les Bulldogs, s’ils peuvent dépasser Houston en premier. Une défense résurgente rend d’autant plus probable qu’une collision se produise. Ce serait également la première place de l’équipe au championnat depuis 1948.

En espérant que le jeu de l’équipe samedi correspondra aux histoires incroyables qui prévalent dans ce match. D’ici là, voici tout ce dont vous avez besoin pour regarder Baylor vs Houston dans le premier match du Final Four, y compris l’heure, la date, le lieu, les cotes de paris mises à jour et plus encore:

Sur quelle chaîne Baylor vs Houston ce soir?

CBS, qui détient les droits de diffusion exclusifs pour le Final Four 2021, diffusera à la fois Baylor-Houston et Gonzaga-UCLA samedi.

Heure de début Baylor vs Houston

Date: Samedi 3 avril

Temps: 17 h 14 HE | 14 h 14 HP

Le match du Final Four entre Baylor et Houston devrait débuter à 17 h 14 HE le samedi 3 avril.

Où est le Final Four en 2021?

Emplacement: Stade Lucas Oil (Indianapolis)

Le Lucas Oil Stadium servira de site du Final Four pour la troisième fois depuis 2010. Parce que la pandémie COVID-19 a forcé le tournoi NCAA 2021 à se jouer entièrement dans l’état de l’Indiana, le site a également été utilisé dès le premier tour pour animer des jeux.

March Madness déménagera à La Nouvelle-Orléans en 2022, Houston en 2023, Phoenix en 2024 et San Antonio en 2025 avant de retourner au Lucas Oil Stadium d’Indianapolis en 2026. Vous trouverez ci-dessous les dates complètes du Final Four de chacune des cinq prochaines saisons.

An

Ville hôte

Lieu

Rendez-vous

2022 New Orleans Mercedes-Benz Superdome 2, 4 avril 2023 Houston NRG Stadium 1er, 3 avril 2024 Glendale, Arizona State Farm Stadium 6, 8 avril 2025 San Antonio Alamodome 5, 7 avril 2026 Indianapolis Lucas Oil Stadium 4, 6 avril

Baylor contre Houston cotes de gagner le match du Final Four

Baylor a ouvert en tant que favori à cinq points contre Houston, et la ligne est restée constante à l’approche du match. Les Bears ont eu une route légèrement plus éprouvante vers le Final Four, battant trois têtes de série consécutives à un chiffre pour atteindre la demi-finale nationale. Les Cougars, quant à eux, ont été jumelés contre les 15, 10, 11 et 12 graines. Reste à savoir si cela signifie que Baylor est plus éprouvé au combat ou fatigué.

Ci-dessous est réparti, sur / sous et moneyline pour Baylor-Houston à partir de midi HE le mercredi 31 mars:

Propagé: Baylor (-5)

Plus / moins: 135

Moneyline: Baylor -200, Houston +175

Record du tournoi Baylor NCAA 2021

Date

Tour

Adversaire (graine de la région)

Résultat

Vendredi 19 mars Ronde 1 Hartford (tête de série Sud 16) O, 79-55 Dimanche 21 mars Ronde 2 Wisconsin (tête de série Sud 9) O, 76-63 Samedi 27 mars Sweet 16 Villanova (tête de série Sud 5) O, 62- 51 Lundi 29 mars Elite Eight Arkansas (tête de série South 3) O, 81-72 Samedi 3 avril Final Four Houston (tête de série Midwest 2) À déterminer

Record du tournoi NCAA de Houston en 2021

Date

Tour

Adversaire (graine de la région)

Résultat

Vendredi 19 mars Round 1 Cleveland State (Midwest 15 seed) W, 87-56 Dimanche 21 mars Round 2 Rutgers (Midwest 10 seed) W, 63-60 Samedi 27 mars Sweet 16 Syracuse (Midwest 11 seed) W, 62 -46 Lundi 29 mars Elite Eight Oregon State (Midwest 12 seed) W, 67-61 Samedi 3 avril Final Four Baylor (South 1 seed) À déterminer

