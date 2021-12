Sur quelle chaîne Cincinnati vs Houston est-il diffusé aujourd’hui ? Heure, programme télévisé du match de championnat AAC 2021

Le numéro 4 de Cincinnati cherchera à améliorer son classement des éliminatoires du football universitaire avec une victoire lors du match de championnat de l’AAC contre Houston.

Terminant une saison régulière sans défaite avec une victoire de 35-13 contre East Carolina, les Bearcats (12-0) chercheront à progresser plus haut dans le classement des éliminatoires du football universitaire alors qu’ils se préparent à accueillir les Cougars (11-1). Le quart-arrière Desmond Ridder a atteint 3 000 verges par la passe pour l’année lors de la victoire contre les Pirates, mais a lancé deux interceptions, un sommet de la saison.

Après une victoire de 45-17 contre UConn pour conclure la saison régulière, Houston cherchera à capitaliser sur les erreurs de l’offensive de Cincinnati. La défensive des Cougars a récupéré un échappé et a limité les Huskies à seulement 283 verges au total la semaine dernière. Lors de la victoire 31-24 de Houston contre les Pirates le 23 octobre, la défense des Cougars a récupéré trois échappés et a limité East Carolina à 82 verges au sol.

Le quart-arrière Clayton Tune a lancé pour 301 verges avec quatre touchés contre UConn. Les receveurs larges Jake Herslow ont réalisé cinq attrapés pour 111 verges avec un touché et Jeremy Singleton a réalisé cinq attrapés pour 100 verges avec un touché. Bien que l’offensive de Cincinnati ait accordé deux interceptions et un échappé lors de sa victoire contre East Carolina la semaine dernière, Houston pourrait gagner un certain élan offensif dans les airs contre les Bearcats.

Voici tout ce que vous devez savoir pour regarder Cincinnati contre Houston lors du match du championnat AAC 2021 samedi, y compris l’heure du coup d’envoi, les chaînes de télévision et plus encore.

Sur quelle chaîne Cincinnati vs Houston est-il diffusé aujourd’hui ?

Chaîne TV: abc

Direct: Application ESPN, fuboTV

Le match du championnat AAC sera diffusé sur ABC. Joe Tessitore (play-by-play) et Greg McElroy (analyste) appelleront le match depuis la cabine alors que Katie George rapporte de la touche.

Heure de début de Cincinnati contre Houston

Date: Samedi 4 décembre

Démarrer: 16 h HE

Cincinnati contre Houston débutera à 16 h HE du stade Nippert à Cincinnati, Ohio.

