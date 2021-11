Sur quelle chaîne est diffusé Patriots vs. Panthers aujourd’hui ? Heure, programme télévisé pour le match de la semaine 9 de la NFL

Les New England Patriots et les Carolina Panthers semblent être deux équipes évoluant dans des directions très différentes. Là où les Patriots ont remporté trois de leurs quatre derniers matchs, dont une solide victoire à Los Angeles contre les Chargers, les Panthers en ont perdu trois sur quatre, mettant fin à une séquence de trois défaites consécutives contre les Falcons d’Atlanta la semaine dernière. Avec les deux équipes à 4-4, les Patriots et les Panthers s’affronteront dans un affrontement inter-divisions pour dépasser les 0,500 sur CBS.

Le quart-arrière a été un point divergent pour ces deux équipes. Là où Sam Darnold a dérapé ces dernières semaines, Mac Jones semble posé et cohérent en tant que recrue. Il a connu une semaine tranquille contre les Chargers lors de la victoire 27-24 des Patriots, mais il n’a pas commis l’erreur paralysante qui peut faire perdre des équipes à des matchs serrés. Darnold, quant à lui, a inscrit deux touchés à cinq interceptions lors des quatre derniers matchs des Panthers, ce qui a grandement contribué à leurs difficultés.

Les divisions des deux équipes font de rester au-dessus de .500 un scénario clé pour ce match. Les Patriots poursuivent les Bills de Buffalo, qui ont une fiche de 5-2 et le premier de l’AFC Sud dans ce qui a été ressenti comme une saison de haut en bas. Les Panthers affrontent les Buccaneers de Tampa Bay et les Saints de la Nouvelle-Orléans, qui s’avèrent tous deux extrêmement difficiles à suivre à 6-2 et 5-2, respectivement. Les Panthers ont également poussé leurs jetons au début de cette saison, échangeant contre Stephon Gilmore, qui a eu un impact immédiat sur la victoire 19-13 des Panthers la semaine dernière avec une interception décisive contre les Falcons d’Atlanta.

Ce match marquera bien sûr le premier match de Gilmore contre son ancienne équipe. La gravité de l’affrontement n’est pas perdue pour Gilmore, qui a déclaré lors d’un appel aux journalistes mercredi qu’il « n’aimait tout simplement pas à quel point [the Patriots] géré ma situation avec ma blessure », selon ESPN.

Voici ce que vous devez savoir pour regarder les Patriots contre les Panthers ce dimanche, y compris l’heure du coup d’envoi, les chaînes de télévision et le programme complet de la semaine 9 de la NFL.

Sur quelle chaîne Patriots vs. Panthers est-il diffusé aujourd’hui ?

Chaîne de télévision (nationale) : SCS

Chaîne de télévision (Nouvelle-Angleterre) : WBZ

Chaîne de télévision (Caroline) : WBTV

Direct: Paramount +, fuboTV

Greg Gumbel, Adam Archuleta et AJ Ross seront sur l’appel pour CBS, avec l’ancien officiel Gene Steratore fournissant une analyse sur les appels de New York.

Vous pouvez trouver la diffusion à l’extérieur des Patriots sur le canal 384 de SiriusXM, tandis que la diffusion à domicile des Panthers est diffusée sur le canal 286.

Au Canada, les téléspectateurs peuvent regarder Patriots contre Panthers sur DAZN, qui inclut chaque match de la NFL dans le cadre d’un essai gratuit de 30 jours.

Heure de début des Patriots contre les Panthers

Date: Dimanche 7 novembre

Démarrer: 13 h HNE

La Nouvelle-Angleterre contre la Caroline est prévue pour un coup d’envoi à 13 h, dans le cadre d’une liste de huit matchs précoces pour la NFL. Les Carolines et le nord-est des États-Unis regarderont ce match, tandis qu’une grande partie du pays devrait regarder les Bengals contre les Browns à 13 heures.

Calendrier des Patriots 2021

La semaine

Date

Adversaire

Heure du coup d’envoi

la télé

1er 12 sept. vs Dolphins 16 h 25 HE CBS 2 19 sept. à Jets 13 h 00 ET CBS 3 26 sept. vs Saints 13 h 00 ET Fox 4 3 oct. (SNF) vs Buccaneers 20 h 20 HE NBC 5 10 oct. aux Texans 13 h HE CBS 6 17 oct. c. Cowboys 16 h 25 HE CBS 7 24 octobre c. Jets 13 h HE CBS 8 31 octobre aux Chargers 16 h 05 HE CBS 9 7 novembre aux Panthers 13 h HE CBS 10 14 novembre contre Browns 13 h HE CBS 11 novembre 18 (TNF) aux Falcons 20 h 20 ET Fox/NFL Network/Amazon Prime 12 28 novembre contre Titans 13 h HE CBS 13 6 décembre (MNF) à Bills 20h15 ESPN 14 12 décembre Semaine de congé — — 15 18 ou 19 décembre (TBD) à Colts TBD TBD 16 26 décembre vs Bills 13h HE CBS 17 2 janvier à Jaguars 13 h HE CBS 18 9 janvier à Dolphins 13 h HE CBS

Calendrier des Panthères 2021

La semaine

Date

Adversaire

Heure du coup d’envoi

la télé

1er 12 sept. vs Jets 13 h HE CBS 2 19 sept. vs Saints 13 h 00 ET Fox 3 23 sept. aux Texans 20 h 20 NFL Network 4 3 oct. à Cowboys 13 h 00 Fox 5 10 oct. vs Eagles 13 h Fox 6 17 oct. vs Vikings 13 h Fox 7 24 oct. chez Giants 13 h Fox 8 31 oct. chez Falcons 13 h Fox 9 novembre 7 vs Patriots 13 h CBS 10 14 nov. chez Cardinals 4:05 pm Fox 11 21 novembre vs WFT 13 h Fox 12 28 novembre à Miami 13 h Fox 13 décembre 5 décembre Bye — Fox 14 décembre 12 vs Falcons 13 h Fox 15 décembre 18/19 à Bills TBD TBD 16 décembre 26 vs Bucs 13h Fox 17 2 janvier à Saints 13h Fox 18 9 janvier à Bucs 13h Fox