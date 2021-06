Sur quelle chaîne GB News est-elle diffusée et comment l’obtenir en TNT ? 10z viral

GB News arrive (Photo: Rex/GB News)

La chaîne d’information GB News a été lancée au Royaume-Uni le 13 juin – la première nouvelle chaîne d’information depuis qu’ITV News a été diffusée en 2000.

La chaîne a enregistré une audience plus importante que BBC News lors de sa soirée d’ouverture, s’avérant populaire malgré les difficultés techniques rencontrées lors de ses premiers jours de diffusion.

Il devrait affronter BBC News et Sky News lors de son lancement, avec une programmation comprenant Andrew Neil, l’ancien lecteur de nouvelles de la BBC Simon McCoy, Kirsty Gallacher et l’ancienne politicienne travailliste Gloria de Piero.

GB News, a promis qu’il apporterait un “journalisme impartial” sur les ondes, avec le directeur de la chaîne John McAndrew – qui a déjà travaillé pour BBC, Sky News, NBC et ITN – tweetant que GB News sera ” gratuit, juste et impartial ” ainsi que « régulé par l’Ofcom ».

Mais comment pouvez-vous le regarder et est-il disponible en ligne ?

Sur quelle chaîne est-ce que GB News est diffusé ?

La chaîne promet un journalisme “impartial”

GB News est disponible sur Freeview, Freesat et Sky – et la chaîne sur laquelle elle est diffusée dépendra du service dont vous disposez.

Ceux qui ont Freeview pourront y accéder sur la chaîne 236, tandis qu’il sera sur Freesat sur la chaîne 216.

Les téléspectateurs de Sky peuvent le voir sur le canal 515, alors qu’il est disponible pour les téléspectateurs de Virgin Media sur le canal 626.

Les détails de l’endroit où les téléspectateurs de Sky – et ceux d’autres services tels que Virgin Media – pourront accéder à la chaîne n’ont pas encore été confirmés.

Pouvez-vous regarder GB News en ligne ?

Oui, vous pouvez – les téléspectateurs pourront également diffuser gratuitement GB News en ligne via le site Web.

GB News peut également être diffusé depuis l’étranger. Tout ce que les utilisateurs ont à faire est simplement de télécharger l’application gratuite pour se connecter à ses programmes et regarder en direct.

Vous pouvez également suivre les faits saillants de GB News sur sa chaîne YouTube.



