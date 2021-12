Sur quelle chaîne les États-Unis contre la Suisse sont-ils diffusés aujourd’hui ? Heure, programme télévisé du match du Mondial junior 2022

Les États-Unis ont ouvert le match de groupe des Championnats du monde juniors 2022 avec une victoire 3-2 sur la Slovaquie dimanche, tandis que la Suède a battu la Russie 6-3, ce qui signifie que la Suède et les États-Unis sont à égalité en tête du groupe B après le premier jour de compétition.

L’équipe des États-Unis a pris une avance de 3-0 avant d’accorder deux buts au troisième alors que la Slovaquie tentait de revenir tard. Il est à noter que neuf joueurs différents de l’équipe des États-Unis ont marqué des points dans la victoire, dont Mackie Samoskevich, qui a marqué le deuxième but et Matty Beniers, qui a également été l’un des deux joueurs à aider sur le but.

Beniers, l’un des rares revenants de l’équipe des États-Unis cette saison, a totalisé trois points en sept matchs l’an dernier, alors que les États-Unis ont remporté une médaille d’or.

Le jeu de groupe se poursuit au cours de la semaine pour les États-Unis alors qu’ils affronteront la Suisse, qui ouvrira son tournoi lundi contre la Russie. En raison de la pandémie de coronavirus la saison dernière, il n’y a pas eu de relégation, mais la Suisse a terminé dernière du groupe A, avec une fiche de 0-4 avec un différentiel de buts de -15, deuxième pire de tout le tournoi.

Les Suisses ont joué pour la dernière fois pour une médaille en 2019, lorsqu’ils ont perdu le match pour la médaille de bronze et ont terminé quatrième et ont remporté une médaille pour la dernière fois lorsqu’ils ont remporté le bronze en 1998. Cette année, Équipe Suisse ne compte que deux recrues de la LNH, le plus élevé étant le quart de ronde Brian Zanetti.

Sur quelle chaîne les États-Unis contre la Suisse sont-ils diffusés aujourd’hui ?

Chaîne de télévision (États-Unis) : Réseau LNH

Chaîne de télévision (Canada) : TSN

Il y aura des visages familiers sur l’appel pour chaque match de Team USA d’ici la fin du tournoi. Le tournoi, qui sera entièrement organisé par NHL Network aux États-Unis, mettra en vedette Stephen Nelson comme voix play-by-play pour chaque match et il sera accompagné de Dave Starman comme analyste tandis que Jon Rosen servira de journaliste.

TSN offrira tous les jeux au Canada.

Heure de début États-Unis contre Suisse

Temps: 16 h 30 HE, 13 h 30 HP

La mise au jeu aura lieu à 16 h 30 HE le 28 décembre à partir du Peavey Mart Centrium, à Red Deer, en Alberta. Red Deer est l’un des sites hôtes du tournoi pour la deuxième année consécutive.

Comment diffuser en direct les matchs de hockey du Mondial junior

Les fans qui ne peuvent pas regarder à la télévision ou qui n’ont pas de câble peuvent diffuser le tournoi aux États-Unis sur fuboTV (essai gratuit de 7 jours), sur l’application NHL ou sur NHL.tv.

Au Canada, les fans peuvent diffuser le jeu sur l’application TSN ou sur TSN.ca.

Cotes USA vs Suisse

ETATS-UNIS: -2500

La Suisse: +750

Les États-Unis sont un grand favori des paris -2500 pour battre la Suisse dans leur match préliminaire, selon Sports Interaction.

CHANCES EN DIRECT POUR GAGNER LES JUNIORS DU MONDE 2022

Calendrier des championnats du monde juniors 2022

Dimanche 26 décembre

Correspondre

Temps

chaîne TV

Finlande contre Allemagne ; Finlande F 3-1 14 h HE TSN, NHLN Russie contre Suède; Suède W 6-3 16 h 30 HE TSN, NHLN Tchéquie c. Canada; Canada O 6-3 19 h HE TSN, NHLN

États-Unis contre Slovaquie ; États-Unis W 3-2

21 h 30 HE

TSN, NHLN

Lundi 27 décembre

Correspondre

Temps

chaîne TV

Autriche c. Finlande 14 h HE TSN, NHLN Russie c. Suisse 16 h 30 HE TSN, NHLN Allemagne c. Tchéquie 19 h HE TSN, NHLN Suède c. Slovaquie 21 h 30 HE TSN, NHLN

Mardi 28 décembre

Correspondre

Temps

chaîne TV

Suisse c. États-Unis 16 h 30 HE TSN, NHLN Autriche c. Canada 19 h HE TSN, NHLN

Mercredi 29 décembre

Correspondre

Temps

chaîne TV

Finlande c. Tchéquie 14 h HE TSN, NHLN Slovaquie c. Russie 16 h 30 HE TSN, NHLN Canada c. Allemagne 19 h HE TSN, NHLN Suède c. États-Unis 21 h 30 HE TSN, NHLN

Jeudi 30 décembre

Correspondre

Temps

chaîne TV

Tchéquie c. Autriche 16 h 30 HE TSN, NHLN Slovaquie c. Suisse 19 h HE TSN, NHLN

Vendredi 31 décembre

Correspondre

Temps

chaîne TV

Allemagne c. Autriche 14 h HE TSN, NHLN Suisse c. Suède 16 h 30 HE TSN, NHLN Canada c. Finlande 19 h HE TSN, NHLN États-Unis c. Russie 21 h 30 HE TSN, NHLN

Dimanche 2 janvier

Correspondre

Temps

chaîne TV

Quart de finale 14 h 30 HE TSN, NHLN Quart de finale 17 h HE TSN, NHLN Quart de finale 19 h 30 HE TSN, NHLN Quart de finale 22 h HE TSN, NHLN

Mardi 4 janvier

Correspondre

Temps

chaîne TV

Demi-finale 15 h HE TSN, NHLN Demi-finale 19 h HE TSN, NHLN

Mercredi 5 janvier

Chaîne de télévision Matchup Time Match pour la médaille de bronze 16 h HE TSN, NHLN Match pour la médaille d’or 20 h HE TSN, NHLN