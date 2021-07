Sur quelle chaîne l’Italie contre l’Espagne est-elle diffusée ? Heure du coup d’envoi, diffusion en direct gratuite et couverture complète de talkSPORT pour le choc des demi-finales de l’Euro 2020

in

L’Italie affronte l’Espagne mardi soir alors que les deux équipes cherchent à atteindre la finale de l’Euro 2020.

L’Italie de Roberto Mancini a battu le Portugal en huitièmes de finale et a maintenu son parcours remarquable lors du tournoi de cet été en battant la Belgique en quarts de finale.

L’Italie de Mancini affronte l’Espagne en demi-finale de l’Euro 2020

Pendant ce temps, l’Espagne avait besoin de prolongations pour battre la Croatie au début de la phase à élimination directe, puis a devancé la Suisse aux tirs au but.

Ces deux-là s’affrontent lors de la finale de l’Euro 2012 lorsque l’Espagne s’est déchaînée à Kiev pour l’emporter 4-0 et remporter le titre.

Désormais, ils s’affronteront à Wembley et le vainqueur affrontera l’Angleterre ou le Danemark en finale dimanche.

Italie v Espagne : comment regarder

Cette demi-finale aura lieu à 20h le mardi 6 juillet.

La BBC diffusera ce match et sa couverture commencera à 19h30 sur BBC One.

Cela signifie qu’il sera diffusé gratuitement à la télévision et que vous pourrez également le diffuser en direct gratuitement sur le site Web de la BBC et sur iPlayer.

Les temps forts seront diffusés sur ITV à 22h45 tandis que BBC One diffusera également une rediffusion complète du match à 1h du matin mercredi matin.

Luis Enrique cherche à remporter l’Euro 2020 avec l’Espagne Italie v Espagne : comment écouter

La couverture complète de Wembley sera en direct sur talkSPORT, avec notre préparation d’avant-match à partir de 19h.

Mark Saggers sera votre hôte et les commentaires proviendront de Nigel Adderley et Stuart Pearce.

Pour vous connecter, cliquez sur le lecteur radio ci-dessous ou ICI pour la diffusion en direct.

Voici les autres façons d’écouter…

Application iPhone – Télécharger depuis l’Apple store

Android – Télécharger depuis Google Play

Radio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AM.

LA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT sur votre téléviseur sur les chaînes suivantes : Ciel: Canal 0108 Médias vierges : Canal 927 TNT : Canal 723 Freesat : Canal 731

Les poids lourds européens Italie et Espagne s’affronteront en demi-finale de l’Euro 2020 Italie-Espagne: Squads

Italie

Gardiens de but: Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Naples), Salvatore Sirigu (Turin)

Défenseurs: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson (Chelsea), Alessandro Florenzi (Paris), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloï (Atalante)

Milieu de terrain: Nicolò Barella (Inter), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Sassuolo), Matteo Pessina (Atalanta), Marco Verratti (Paris), Gaetano Castrovilli (Fiorentina)

Avant: Andrea Belotti (Turin), Domenico Berardi (Sassuolo), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo)

Espagne

Gardiens de but: David de Gea (Manchester United), Unai Simón (Athletic), Robert Sánchez (Brighton & Hove Albion)

Défenseurs: José Gayà (Valence), Jordi Alba (Barcelone), Pau Torres (Villarreal), Aymeric Laporte (Manchester City), Eric García (Manchester City), Diego Llorente (Leeds United), César Azpilicueta (Chelsea)

Milieu de terrain: Thiago Alcántara (Liverpool), Sergio Busquets (Barcelone), Koke (Atlético), Marcos Llorente (Atlético), Dani Olmo (Leipzig), Rodri (Manchester City), Fabián Ruiz (Napoli), Pablo Sarabia (Paris ), Ferran Torres (Manchester City), Adama Traoré (Loups)

Avant: Álvaro Morata (Juventus), Gerard Moreno (Villarreal), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Pedri (Barcelone)

