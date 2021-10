Sur quelle chaîne Patriots vs. Jets est-il diffusé aujourd’hui ? Heure, programme télévisé pour le match de la semaine 7 de la NFL

Mac Jones et Zach Wilson vont se voir beaucoup au cours de leurs carrières respectives en Nouvelle-Angleterre et à New York. Et bien qu’il y ait une petite taille d’échantillon, jusqu’à présent, le match a été carrément en faveur de Jones.

Les Patriots ont battu les Jets 25 à 6 lors de la semaine 2 et sont prêts pour un match revanche ici lors de la semaine 7. Lors de la première rencontre entre les deux, Jones a de loin surpassé Wilson en étant simplement piéton. Jones était 22-en-30 avec 186 verges et aucun touché ni interception.

PLUS : Un regard sur le Wisconsin et comment il est devenu « RBU »

Wilson, quant à lui, était 19 pour 33 avec 210 verges, mais a lancé quatre interceptions et a été limogé deux fois. Le premier match de Wilson contre les Patriots a été révélateur d’une grande partie de la saison offensive des Jets à ce jour.

Les Jets se classent actuellement au dernier rang pour les points marqués et au 31e pour le nombre total de verges tandis que Wilson mène la NFL avec neuf interceptions au cours de ses six premiers matchs. Défensivement, ils sont à mi-chemin en termes de verges et de points accordés, mais n’ont pas encore d’interception en six matchs.

Les Patriots possèdent l’une des meilleures défenses contre la passe, ce qui est logique compte tenu des quatre matchs d’interception de Wilson contre eux plus tôt cette saison. Ils ont également bien défendu la course, mais pas aussi vigoureusement, ce qui signifie que les Jets devront être parfaits dans presque tous les aspects pour réussir le bouleversement.

PLUS: Carte de couverture de la semaine 7 de la NFL

À 2-4, les Patriots occupent le deuxième rang dans l’AFC Est tandis que les Jets sont troisièmes à 1-4. Une victoire des Pats renforce leur deuxième place, tandis qu’une victoire des Jets les propulse à la deuxième place.

Voici tout ce que vous devez savoir pour regarder le match des Patriots contre les Jets dimanche, y compris l’heure du coup d’envoi, les chaînes de télévision et un programme complet de la semaine 7 de la NFL.

SUITE: Regardez Patriots contre Jets en direct sur fuboTV (essai gratuit de 7 jours)

Sur quelle chaîne Patriots vs. Jets est-il diffusé aujourd’hui ?

Chaîne TV: SCS

Direct: fuboTV

Le match Patriots vs Jets sera diffusé par CBS dans la majeure partie du pays. Andrew Catalon s’occupera des tâches play-by-play tandis que le receveur du Temple de la renommée James Lofton le rejoindra dans la cabine en tant qu’analyste.

Au Canada, les téléspectateurs peuvent regarder Patriots contre Jets sur DAZN, qui inclut tous les matchs de la NFL dans le cadre d’un essai gratuit de 30 jours .

PLUS: Meilleurs paris de la NFL pour la semaine 7

Heure de début des Patriots contre les Jets

Date: Dimanche 24 octobre

Démarrer: 13 h HE

Les Patriots affronteront les Jets à 13 h HE. du stade Gillette à Foxborough, Mass.

Calendrier des Patriots 2021

La semaine

Date

Adversaire

Heure du coup d’envoi

la télé

1er 12 sept. vs Dolphins 16 h 25 HE CBS 2 19 sept. à Jets 13 h 00 ET CBS 3 26 sept. vs Saints 13 h 00 ET Fox 4 3 oct. (SNF) vs Buccaneers 20 h 20 HE NBC 5 10 oct. aux Texans 13 h HE CBS 6 17 oct. c. Cowboys 16 h 25 HE CBS 7 24 octobre c. Jets 13 h HE CBS 8 31 octobre aux Chargers 16 h 05 HE CBS 9 7 novembre aux Panthers 13 h HE CBS 10 14 novembre contre Browns 13 h HE CBS 11 novembre 18 (TNF) aux Falcons 20 h 20 ET Fox/NFL Network/Amazon Prime 12 28 novembre contre Titans 13 h HE CBS 13 6 décembre (MNF) à Bills 20h15 ESPN 14 12 décembre Bye week — — 15 18 ou 19 décembre (TBD) à Colts TBD TBD 16 26 décembre vs Bills 13h HE CBS 17 2 janvier à Jaguars 13 h HE CBS 18 9 janvier à Dolphins 13 h HE CBS

Horaire des jets 2021

La semaine

Date

Adversaire

Heure (HE)

la télé

1 12 sept. @Panthers 13 h CBS 2 19 sept. Patriots 13 h CBS 3 26 sept. @Broncos 16 h 05 CBS 4 3 oct. Titans 13 h CBS 5 10 oct. Falcons 9 h 30 NFL Network 6 — BYE — — 7 24 oct. @Patriots 13 h CBS 8 31 oct. Bengals 13 h CBS 9 nov. 4 nov. @Colts 20 h 20 Fox 10 nov. 14 Bills 13 h CBS 11 nov. 21 Dolphins 13 h CBS 12 nov. 28 @Texans 13h CBS 13 5 décembre Eagles 13h CBS 14 décembre 12 Saints 13h Fox 15 décembre 19 @Dolphins TBA TBA 16 décembre 26 Jaguars 13h CBS 17 janvier 2 Buccaneers 13h Fox 18 9 janvier @ Factures 13 h CBS