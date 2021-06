Sur quelle chaîne se déroule l’épreuve de force de l’Euro 2020 ? Heure du coup d’envoi et couverture complète de talkSPORT pour l’énorme affrontement du Groupe D

in

L’Angleterre affronte l’Écosse dans l’un des affrontements les plus attendus des fans de football britanniques.

Après une bonne performance contre la Croatie, les Three Lions pourraient sceller une place en huitièmes de finale avec une victoire à Wembley.

L’Angleterre était loin d’être parfaite à Wembley mais a fait le travail. OHara pense qu’ils peuvent être meilleurs, cependant

L’Ecosse a créé des occasions contre la République tchèque, mais a été annulée par le doublé de Patrick Schick, qui comprenait un but du candidat du tournoi.

Les hommes de Gareth Southgate seront de grands favoris avant le match et croiront qu’ils ont ce qu’il faut pour repartir avec une victoire.

Harry Kane sera à nouveau en tête pour l’Angleterre et fera partie intégrante du succès de la nation tout au long de l’Euro.

L’Ecosse avait l’air décente contre la République tchèque, mais a été battue par un but majestueux à mi-parcours Angleterre vs Ecosse : comment regarder

Ce match du Groupe D aura lieu à 20h le vendredi 18 juin.

ITV diffusera ce match avec une couverture à partir de 19h sur ITV1.

Cela signifie qu’il sera diffusé gratuitement à la télévision et que vous pourrez également le diffuser en direct gratuitement sur le site Web d’ITV.

Les temps forts seront diffusés sur BBC One à partir de 23h30.

Angleterre vs Ecosse : comment écouter

Une couverture complète du stade de Wembley sera en direct sur talkSPORT, avec notre préparation d’avant-match à partir de 19h.

talkSPORT aura des commentaires axés sur l’Angleterre avec Jim Proudfoot et les anciens défenseurs des Trois Lions Stuart Pearce et Sol Campbell.

talkSPORT 2 aura ensuite des commentaires axés sur l’Écosse avec Andy Bargh et l’ancien attaquant écossais Paul Dickov.

Pour vous connecter, cliquez sur le lecteur radio ci-dessous ou ICI pour la diffusion en direct.

Voici les autres façons d’écouter…

Application iPhone – Télécharger depuis l’Apple store

Android – Télécharger depuis Google Play

Radio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AM.

LA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT sur votre téléviseur sur les chaînes suivantes : Ciel: Canal 0108 Médias vierges : Canal 927 TNT : Canal 723 Freesat : Canal 731

Tous les yeux seront rivés sur l’homme recherché Harry Kane pendant l’Euro Angleterre vs Ecosse : Effectifs

Angleterre

Gardiens de but: Sam Johnstone (West Bromwich Albion), Jordan Pickford (Everton), Aaron Ramsdale (Sheffield United)

Défenseurs: Ben Chilwell (Chelsea), Conor Coady (Wolves), Reece James (Chelsea), Harry Maguire (Manchester United), Tyrone Mings (Aston Villa), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier ( Atlético), Kyle Walker (Manchester City), Ben White (Brighton)

Milieu de terrain: Jude Bellingham (Dortmund), Phil Foden (Manchester City), Jack Grealish (Aston Villa), Jordan Henderson (Liverpool), Mason Mount (Chelsea), Kalvin Phillips (Leeds United), Declan Rice (West Ham), Bukayo Saka ( Arsenal), Jadon Sancho (Dortmund)

Avant: Dominic Calvert-Lewin (Everton), Harry Kane (Tottenham), Marcus Rashford (Manchester United), Raheem Sterling (Manchester City)

Écosse

Gardiens de but: Craig Gordon (Hearts), David Marshall (Derby), Jon McLaughlin (Rangers)

Défenseurs: Liam Cooper (Leeds), Declan Gallagher (Motherwell), Grant Hanley (Norwich), Jack Hendry (Celtic), Scott McKenna (Nottingham Forest), Stephen O’Donnell (Motherwell), Nathan Patterson (Rangers), Andy Robertson (Liverpool) ), Greg Taylor (Celtique), Kieran Tierney (Arsenal)

Milieu de terrain: Stuart Armstrong (Southampton), Ryan Christie (Celtic), John Fleck (Sheffield United), James Forrest (Celtic), Ryan Fraser (Newcastle United), Billy Gilmour (Chelsea), John McGinn (Aston Villa), Callum McGregor (Celtic) ), Scott McTominay (Manchester United), David Turnbull (Celtic)

Avant: Che Adams (Southampton), Lyndon Dykes (QPR), Kevin Nisbet (Hibernian)