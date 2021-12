Sur quelle chaîne Steelers vs Titans est-il diffusé aujourd’hui ? Heure, programme télévisé pour le match de la semaine 15 de la NFL

Les Titans ont réussi à mettre fin à une séquence de deux défaites consécutives la semaine dernière contre les Jaguars, leur permettant de rester à égalité pour le meilleur record de l’AFC à 9-4. Alors qu’ils s’affrontent avec les Patriots et les Chiefs alors que les Colts restent deux matchs de retour dans l’AFC Sud, les Steelers essaient simplement de revenir dans le tableau des séries éliminatoires. Le match nul de Pittsburgh avec les Lions semble très coûteux en ce moment, car ils ont une fiche de 6-6-1 – un demi-match sur la 7e tête de série de l’AFC.

C’est une mêlée là-bas en ce moment, avec les Browns et les Bengals également à 7-6 aux côtés des Broncos et des Bills. Les Bills détiennent actuellement cette tête de série n ° 7, ce qui en fait l’équipe à attraper. Les Titans, quant à eux, cherchent à redresser un peu leur vaisseau. Même avec la victoire décisive de 20-0 de la semaine dernière, les Patriots et les Chiefs semblent avoir une tendance beaucoup plus élevée en ce moment, et il semble de plus en plus difficile de les suivre. Ian Rapoport de NFL.com a rapporté que le demi offensif Derrick Henry pourrait revenir le plus tôt possible, mais en attendant, le Tennessee doit continuer à gagner des matchs.

Les Steelers ont peut-être réussi à revenir contre les Vikings par 29-0 la semaine dernière, mais ce fut finalement pour rien dans une défaite de 36-28. Alors que l’offensive des Steelers cliquait, la défense continuait à lutter. En fait, la défense des Steelers est un problème flagrant depuis son égalité avec les Lions. L’offensive des Titans doit être maîtrisée, au moins tôt, afin que les Steelers puissent essayer de gagner du terrain.

En fin de compte, ce jeu signifie des choses très différentes pour ces équipes. Pour les Titans, c’est l’occasion de consolider le classement tout en gardant un bon rythme devant les Colts. Pour les Steelers, cependant, cela pourrait être un combat pour leurs espoirs en séries éliminatoires et un dernier effort pour éviter sa première saison de moins de 8 victoires depuis 2003. Bien que les Titans soient favoris à deux points pour le moment, cela pourrait finir par être un affaire de faible score – et cela pourrait faire le jeu des Steelers.

Voici ce que vous devez savoir pour regarder Titans contre Steelers ce dimanche, y compris l’heure du coup d’envoi, les chaînes de télévision et le programme complet de la semaine 15 de la NFL.

Sur quelle chaîne Steelers vs Titans est-il diffusé aujourd’hui ?

Chaîne de télévision (nationale) : SCS

Chaîne de télévision (Tennessee) : WTVF

Chaîne de télévision (Pittsburgh) : KDKA

Direct: Paramount +, fuboTV

Steelers vs Titans sera diffusé au niveau régional sur les chaînes affiliées locales de CBS. Jim Nantz et Tony Romo seront à l’appel pour ce match potentiellement important, tandis que Tracy Wolfson sera sur la touche. Gene Steratore fournira une analyse pour CBS.

Vous pouvez trouver la diffusion à l’extérieur des Titans sur le canal 386 de SiriusXM, tandis que la diffusion à domicile des Steelers est diffusée sur le canal 231.

Au Canada, les téléspectateurs peuvent regarder Steelers contre Titans avec un abonnement à DAZN, qui comprend tous les matchs de la NFL.

Heure de début des Steelers contre Titans

Date: Dimanche 19 décembre

Démarrer: 13 h HNE

Steelers vs Titans devrait commencer à 13 h HE dimanche. Quiconque ne regarde pas les jeux locaux aura finalement Titans contre Steelers dans les premiers temps de CBS.

