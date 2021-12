Sur quelle planète vivent-ils ? Voici le commentaire le plus farfelu de 2021 de « The View »

The View d’ABC n’est pas une émission politique équilibrée. Comment est-ce possible, avec trois ou quatre libéraux contre un conservateur ? (Ou pas conservateur, comme cela a été le cas pendant une grande partie de cette année.) Pourtant, il y a des moments dans la série où vous ne pouvez pas croire ce que vous entendez, car c’est si éloigné de la réalité.

Reconnaissant cela, voici les réactions et commentaires les plus déconnectés et les plus farfelus des hôtes en 2021. Des liens vers son blog NewsBusters correspondant se trouvent au bas de chaque entrée.

Le faux crime de haine de Jussie Smollett « Made Sense » « Croyable »

ANA NAVARRE : Écoutez, je pense – quand c’est arrivé pour la première fois, je pense qu’il était inimaginable pour quiconque que cela puisse être un canular, et euh franchement, vous savez, je pense que pour beaucoup de gens, c’était crédible, qu’il pourrait y avoir des crimes haineux parce qu’il y a sont des crimes haineux contre les minorités et contre les LGBTQ…. … SARA HAINES : La partie qui m’a le plus frappée dans cette histoire a été la précipitation des dirigeants de ce pays à faire ce qu’il faut sur Twitter et à s’assurer qu’ils prennent immédiatement la défense avant de tout savoir. JOY BEHAR : Eh bien, c’était logique. Voilà pourquoi.

– Les co-animateurs défendent les médias qui tombent amoureux du faux canular de Jussie Smollett en 2019, le 10 décembre.

Les Américains devraient être reconnaissants pour Biden, regardez tous les gros gains !

Avant Thanksgiving, ils ont en fait grondé les Américains d’être reconnaissants envers Biden.

Joy Behar a même livré une liste de toutes les choses pour lesquelles les Américains devraient être redevables au président !

Dans une autre émission, les animateurs se sont plaints que le public ne reconnaissait pas tous les gagnants :

JOY BEHAR: Blâmez l’administration précédente. Blâmer COVID. La faute à l’inflation mondiale. Mais pourquoi blâmer le gars? Je ne comprends pas ! SUNNY HOSTIN: Je pense que ce qui est si intéressant, c’est ce dont nous parlons tôt lundi matin lorsqu’il signe aujourd’hui le projet de loi sur les infrastructures, n’est-ce pas ? Il y a eu tellement de grandes victoires car surtout nous en avons eu, les gens se font vacciner. Les gens reçoivent le rappel. Le projet de loi sur les infrastructures vient d’être adopté. Et c’est un gros problème.

– Les hôtes The View agissant en tant que publicistes pour le président après la chute des sondages, les 24 et 15 novembre.

« White Lash » Van Jones fournit une « couverture raciale » à Trump

SUNNY HOSTIN : Maintenant, Van, vous passez beaucoup de temps, vous savez, à enfiler le milieu et à essayer d’unir les gens, mais il y a ceux qui vous accusent vraiment d’être un opportuniste politique, un caméléon pour ainsi dire, qui a fourni une couverture raciale pour l’ancien président Trump en disgrâce et deux fois destitué….Les gens de la communauté noire ne vous font plus confiance. Quelle est votre réponse ? ANA NAVARRO : Comment êtes-vous passé du statut de critique de principe de l’administration Trump comme je l’étais à celui d’être tout d’un coup à la Maison Blanche en train de célébrer avec eux et d’être, vous savez, et de poser pour des photos avec Candace Owens ? Je veux dire, pouvez-vous expliquer l’évolution aux personnes qui sont intriguées par elle ?

– Griller le démocrate CNNer et l’ancien d’Obama Van Jones pour ne pas être assez radicaux, 5 février.

Le verdict de Kyle Rittenhouse signifie « N’importe quel cinglé peut venir me tirer dessus lors d’une manifestation ! »

JOY BEHAR : Je ne peux pas aller protester sans m’inquiéter qu’un cinglé va avoir une arme à feu, traverser la frontière de l’État et venir me tirer dessus. C’est le problème. C’est de ça que je dois m’inquiéter ! SUNNY HOSTIN : Je pense que les gens vont maintenant penser que quelqu’un peut légalement venir manifester et me tuer sous le couvert de la loi !

– En réaction au verdict de « non-culpabilité » de Kyle Rittenhouse, le 22 novembre.

Antifa « fictif » « n’existe même pas ! »

Si j’étais entouré de gens portant des armes, des gens érigeant des nœuds coulants, criant, pendent Mike Pence, matraquer un policier à mort, j’aurais peut-être un peu peur. Mais Ron, non, il n’a pas peur de ces gens. Il a peur de cette idée fictive d’Antifa, une chose qui n’existe même pas. Il doit partir. Il doit partir. Et ainsi de suite.

– Joy Behar déclarant qu’Antifa est un croque-mitaine de droite, 15 mars.

Avec une place restante, nous arrivons à notre sélection finale….

Les médias sont trop durs avec Biden !

WHOOPI GOLDBERG : Ainsi, le président Biden a récemment adopté son projet de loi historique sur les infrastructures qui profitera à tous les Américains de différentes manières, et son plan Build Back Better comprend des choses comme les congés familiaux payés, la pré-maternelle universelle et des mesures de soins de santé qui feront passer les prix de l’insuline de 1 000 $ par mois à seulement 35 dollars. Ouais. Super!…Je suppose que la question est, pourquoi les gens ne veulent-ils pas entendre les bonnes nouvelles pour changer ? … JOY BEHAR : Vous avez dit, vous savez, que les gens ne captent pas les bonnes choses. Je crois que c’est parce que les médias ne le présentent pas comme un gagnant… Ils minimisent ce qu’il fait.

– Se plaindre des médias a sous-estimé les succès de Biden, le 7 décembre.