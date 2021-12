Sur quoi dépenser le crédit de votre carte-cadeau Nintendo eShop – Changer de jeu à moins de 10 $, 20 $, 50 $

Image : La vie de Nintendo

Alors. C’est Noël ou votre anniversaire ou une autre fête pour offrir des cadeaux, et vous venez de recevoir un morceau de plastique brillant avec Mario et un numéro dessus. Alternativement, un code alphanumérique a été imprimé ou griffonné sur une carte. Vous demandez à vos parents/autre personne importante/personne qui offre des cadeaux ce que vous êtes censé faire avec cela, et ils répondent : « c’est une carte-cadeau, espèce de numpty ».

Oui, ce petit morceau de matériel approuvé par Nintendo est un faux argent, et vous pouvez l’utiliser pour acheter de vraies choses sur le Nintendo Switch eShop !

Mais… Quelle est la meilleure utilisation de cet argent ? Quels jeux Switch valent la peine d’être achetés étant donné la dénomination rigide que vous avez reçue avec amour ?

Si vous n’avez pas encore de liste de souhaits ou un jeu que vous vouliez acheter mais qu’il vous manquait 5 $, nous pouvons peut-être vous donner quelques recommandations ! Vous trouverez ci-dessous un guide détaillé des types de jeux Switch de qualité que vous pouvez acheter pour les dénominations de crédit Nintendo eShop les plus courantes.

Noter. Nous vous recommandons de cliquer et de lire notre critique de chaque jeu pour des informations plus spécifiques sur chaque titre. Ils sont tous géniaux, mais si vous méprisez les jeux de réflexion, quelque chose comme Picross vous fera grimper au mur, quelle que soit la qualité !

Changer de jeu à moins de 5 $

Si vous avez ouvert un cadeau pour trouver 5 $ en argent avec une carte-cadeau, ne soyez pas déçu – vous pouvez en obtenir beaucoup sur le Switch eShop pour seulement 5 $ (ou moins !). Gardez un œil sur les ventes, car de nombreux jeux sont en vente à 90 % de réduction, ce qui les réduit à une poignée de petites pièces. Des jeux fantastiques comme Inside, Unravel Two et FAR: Lone Sails ont tous coûté moins de 5 dollars dans le passé, et nous parions de l’argent (environ 5 $) qu’ils seront à nouveau en vente. DekuDeals est un outil précieux pour garder une trace exacte de ce qui est en vente.

Si vous ne pouvez pas attendre les soldes, vous pouvez commencer par les jeux et les applications qui ne coûtent rien du tout – Fortnite, Pokémon Unite, Warframe, YouTube et Twitch peuvent tous être trouvés sur l’eShop, et vous avez Je n’ai même pas encore craqué dans les 5 $ !

Quant aux jeux qui sont toujours à moins de 5$, nous vous recommandons :

Changer de jeu à moins de 10 $

Une carte-cadeau de 10 $ pour l’eShop peut vous acheter les mêmes choses qu’une carte-cadeau de 5 $, bien sûr, mais maintenant que vous avez légèrement augmenté le prix, vos options sont plus larges.

Encore une fois, faites attention aux ventes de jeux comme Ni No Kuni: Wrath of the White Witch – un jeu brillant à 50 $ qui peut souvent être acheté pour seulement 10 $ lors d’une vente – et l’excellente et loufoque Katamari Damacy REROLL. Le beau Okami HD, qui ressemble à Zelda, coûte également souvent moins de 10 $, que vous l’aimiez sur Wii ou que vous n’y ayez jamais joué.

Mais pour les jeux à prix plein, à moins de 10 $, voici quelques-uns des meilleurs :

UFO à temps partiel (joyau sous-estimé et adorable de l’esprit du laboratoire HAL) A Short Hike (jeu d’aventure sain et primé) Drawful 2 (le point culminant des jeux de société de Jackbox, un succès auprès des amis et de la famille) Oxenfree (effrayant, esprit -pliant, aventure narrative mystérieuse) Picross S6 (c’est Picross, un jeu de puzzle addictif basé sur des nombres – voir aussi S, S2, S3, etc.)

Changer de jeu à moins de 20 $

Maintenant, nous commençons à entrer dans les cartes les plus costauds, et celle-ci peut vous procurer des indies de prestige. Il est extrêmement difficile de les réduire au meilleur des meilleurs, nous vous recommandons donc d’aller vous-même sur l’eShop et de filtrer par prix pour voir ce qui existe, car beaucoup de très bons petits studios prix leurs jeux à environ 20 $.

Néanmoins, nous sommes prêts à relever un défi, alors voici notre guide des moins de 20 $ par catégorie :

Récit

Voir aussi : Meilleurs « Simulateurs de marche » et jeux narratifs sur Nintendo Switch

Plateforme / Metroidvania

Voir également: Meilleure plateforme Nintendo Switch 2Drs, Meilleurs jeux Metroidvania pour Nintendo Switch

Relaxez-vous

Roguelikes et roguelites

Voir aussi: Meilleurs jeux Roguelikes, Roguelites et Run-Based sur Nintendo Switch

Action-Aventure / RPG

Voir aussi : Meilleurs RPG Nintendo Switch

Stratégie

Voir aussi : Meilleurs jeux de stratégie Nintendo Switch

Fête

Voir aussi : Meilleurs jeux Nintendo Switch Party

Mais vous pouvez à la place dépenser ces 20 $ sur un abonnement d’un an à Nintendo Switch Online, qui vous donne accès à une bibliothèque de jeux NES, de jeux SNES et parfois d’essais gratuits d’une semaine de jeux populaires et nouveaux ! Vous pourrez également jouer gratuitement à des jeux de style bataille royale en ligne comme Tetris 99 et Pac-Man 99. Ce n’est pas une mauvaise affaire, surtout si vous souhaitez explorer des titres rétro classiques.

Vous y trouverez forcément quelque chose qui vous plaira ! Bonne chance!

Changer de jeu à moins de 35 $

Encore une fois, jetez un œil aux suggestions précédentes pour voir quelques jeux que vous pourriez apprécier et gardez un œil sur les ventes – mais pour cette catégorie, vous pouvez également vous procurer des classiques de tous les temps, et même des packs de pare-chocs de plusieurs jeux.

Récit

Aventure / RPG

Roguelikes et roguelites

Fête / Coopérative

Plateforme / Metroidvania

Action / Jeu de tir

Changer de jeu à moins de 50 $

Vous ne pouvez vraiment pas vous tromper en saisissant, disons, un jeu à moins de 20 $ et un autre à moins de 15 $, mais si vous voulez quelque chose de plus costaud, voici quelques recommandations supplémentaires qui coûtent un peu plus cher sur le eShop.

Pour certaines raisons, les coupures actuellement disponibles pour les cartes-cadeaux eShop vont à 45 $ – la valeur de 50 $ semble plus difficile à trouver – mais ces jeux valent la peine de gagner 5 dollars supplémentaires pour :

Changer de jeu à moins de 70 $

Apparemment, il n’y a pas de carte-cadeau eShop facilement disponible entre 45 $ et 70 $, donc si vous avez 60 ans et que vous voulez dépenser un dollar par an de votre vie, vous n’avez pas de chance, désolé – à moins que vous ne vouliez acheter trois cartes-cadeaux de 20 $, c’est-à-dire.

Mais 70 $, c’est quand nous commençons à entrer dans les vrais blockbusters et les jeux premium fabriqués par Nintendo (qui ont tendance à être mis en vente très rarement, malheureusement). Il y a une tonne que vous pouvez obtenir avec 70 $ sur l’eShop, alors n’hésitez pas à consulter notre guide « Meilleurs jeux Switch Ever » ou à trouver l’une de nos listes de genres « Best of » pour un genre que vous aimez !

Si cela vous semble trop de travail, voici nos choix ultimes :

Récit

Aventure / RPG

Action / Jeu de tir

Relax-Em-Ups

Puzzle

Plateforme

Multijoueur / Fête

Stratégie

Bien sûr, vous pouvez également dépenser ce dosh sur le pack d’extension Nintendo Switch Online +, qui vous offre tous les avantages de l’abonnement Nintendo Switch Online (jeux NES, jeux SNES, jeu en ligne, essais gratuits) ainsi que des jeux Nintendo 64 , les jeux Sega Genesis et, si vous possédez Animal Crossing: New Horizons, l’accès au fantastique DLC Happy Home Paradise.

La plupart de ces jeux coûtent 60 $, alors dépensez ces 10 $ supplémentaires pour quelque chose comme A Short Hike, Picross ou Part Time UFO, ou procurez-vous des DLC pour les jeux qui en contiennent.

Changer de jeu à moins de 100 $

Eh bien, mon pote, c’est… tous. Si vous avez la chance d’obtenir 100 $ en cartes-cadeaux eShop, le monde vous appartient ! Buuuut, puisque vous nous l’avez demandé, nous avons concocté pour vous des forfaits qui vous satisferont à coup sûr. Choisissez simplement le pack qui vous convient le mieux !

Des histoires à vous faire pleurer Hadès + Spiritfarer + Chicorée : un conte coloré et une collection de retournement d’avocat mystérieux Ace Attorney + Overboard ! + Tangle Tower Histoires profondes, grands sentiments Disco Elysium – The Final Cut + Night In The Woods + Oxenfree + Ce qu’il reste d’Edith Finch Classiques d’action DOOM + Hotline Miami Collection + DOOM Eternal Sprawling Fantasy RPG Skyrim/The Witcher 3: Wild Hunt + Dragon’s Dogma Roguelikes et roguelites Hadès + Slay The Spire + Dead Cells + Entrez dans l’éclat de la stratégie Gungeon Fire Emblem: Three Houses + Into The Breach + Invisible Inc. Jouez avec des amis Overcooked 2 + Drawful 2 + Mario Kart 8 Deluxe Jouez pour toujours Minecraft + Animal Crossing : New Horizons Détendez-vous et délimitez Stardew Valley + Une courte randonnée + Animal Crossing: New Horizons Challenger la plate-forme Celeste + Ori and the Blind Forest + Super Mario Odyssey Sequels mieux que les originaux Metroid Dread + Ori et la volonté des feux follets

Bien sûr, cela est sujet à changement, et extrêmement sujet aux jeux que vous avez déjà. Le monde est vraiment votre huître sur Switch, même si votre budget est serré, donc la suggestion ci-dessus n’est vraiment qu’un point de départ.

