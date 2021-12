Sur quoi dépenser votre carte-cadeau PS5

Les vacances sont officiellement à nos portes, et si vous aimez les jeux vidéo, vous pourriez vous retrouver à recevoir une tonne de cartes-cadeaux à cette période de l’année. Que vous soyez sur une PS4 ou que vous ayez eu de la chance et que vous trouviez une PS5, ces cartes-cadeaux PSN peuvent être utilisées pour une variété de choses, y compris des jeux, des films, des DLC ou autre chose. Si vous cherchez ce que vous pouvez acheter avec les cartes PSN, ne cherchez pas plus loin.

Voici quelques-unes des meilleures façons de dépenser cette carte-cadeau PSN dès maintenant.

Comment puis-je utiliser ma carte-cadeau PSN ?

La première chose que vous voudrez peut-être faire après avoir reçu une carte-cadeau PSN est de l’échanger, de cette façon, tous vos fonds sont au même endroit et prêts à être utilisés. Heureusement, échanger une carte-cadeau est très facile, que vous soyez sur un ordinateur, une PS4 ou une PS5.

Le moyen de loin le plus simple d’utiliser votre carte-cadeau est de vous rendre sur le site Web de Sony. À partir de là, cliquez sur votre avatar en haut à droite ou connectez-vous, puis sélectionnez Utiliser le code. Après cela, entrez simplement votre code dans la boîte et utilisez-le pour que vos crédits soient appliqués instantanément à votre compte.

Si vous préférez utiliser votre code sur une console, le faire est tout aussi simple. Que vous soyez sur PS4 ou PS5, accédez à l’application PlayStation Store sur votre console et accédez à la barre latérale sur le côté gauche de l’application. Faites défiler jusqu’en bas et sélectionnez Utiliser le code, puis entrez votre code et utilisez-le directement.

Une fois que vous avez entré le code de votre carte-cadeau, le crédit sera ajouté à votre compte. Vous pouvez ensuite l’utiliser comme option de paiement lorsque vous achetez des articles sur le PlayStation Store.

Achetez des jeux PS4, PS5 !

La meilleure façon de dépenser cette carte-cadeau PSN est d’acheter des jeux PlayStation. Que vous célébriez les vacances sur une toute nouvelle PS5 ou que vous jouiez sur une PS4, vous avez le choix parmi une sélection incroyablement complète, quels que soient les types de jeux auxquels vous aimez jouer habituellement.

Que ce soit quelque chose comme Spider-Man: Miles Morales ou les derniers titres AAA pour aider à sonner la prochaine génération, vous pourrez trouver quelque chose pour tout le monde. Bien sûr, si vous recherchez des jeux pour jouer en famille, ou peut-être le dernier jeu multijoueur, il y a toujours quelque chose pour vous sur le PlayStation Store.

Si vous êtes nouveau dans le monde de PlayStation, l’une des choses que vous devriez probablement envisager de saisir est PlayStation Plus. L’inscription à PlayStation Plus s’accompagne de nombreux avantages, notamment des jeux gratuits disponibles chaque mois, ainsi que des réductions sur divers jeux et contenus téléchargeables.

Découvrez les dernières nouveautés à la télévision et à la vidéo

Si vous êtes déjà amateur de jeux et que vous cherchez d’autres moyens de dépenser votre carte-cadeau PSN, rendez-vous dans la section TV et vidéo de votre PS4 ou PS5. Vous y trouverez des tonnes de films, d’émissions de télévision et d’autres programmes à capter pour votre plus grand plaisir.

Grâce à la façon dont Sony organise son contenu, vous n’aurez pas non plus trop de mal à trouver exactement ce que vous voulez regarder. Il est important de noter, cependant, que certaines applications comme Netflix ou Spotify nécessitent une forme de carte dans le dossier, donc même si vous pouvez effectuer des achats via votre portefeuille PlayStation, vous aurez toujours besoin d’un abonnement à certains services pour regarder des trucs.

Qu’allez-vous ramasser?

Comment avez-vous dépensé vos cartes-cadeaux de vacances ce Noël? Avez-vous acheté de nouveaux jeux PlayStation ou épargnez-vous pour l’avenir ? Faites-nous part de vos suggestions dans les commentaires!

