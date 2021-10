Sur recommandation du médecin, la reine ne pourra plus boire sa boisson préférée

Selon des sources proches de la royauté, cet automne L’emploi du temps de la reine Elizabeth sera assez chargé et il est essentiel qu’il soit en parfait état de santé. D’ici à Noël, la monarque partagera son temps entre Windsor et Buckingham Palace, où elle aura divers engagements et une investiture officielle.

NÉPAL – 19 FÉVRIER: La reine Elizabeth II boit du champagne lors d’un banquet d’État au Népal (Photo de la bibliothèque de photos Tim Graham via .) (.)

« On a dit à la reine d’arrêter de boire la nuit, ce qui est généralement un martini. Ce n’est pas grave pour elle, elle n’est pas une grande buveuse, mais il semble un peu injuste qu’à ce stade de sa vie, il doive renoncer à l’un des rares plaisirs », a déclaré un ami du monarque.