Sur un sentier de biryani : essayez ces variations de biryani avec des touches régionales et des saveurs locales

Par Reya Mehrotra

On pense que les Moghols ont apporté le biryani en Inde, mais comme la recette a voyagé dans différentes parties du pays, elle a pris une tournure régionale avec des saveurs et des variations locales. Avec l’Aïd al-Adha au coin de la rue, nous vous proposons quelques variantes de biryani de tout le pays à essayer.

Lucknowi biryani

Lucknowi biryani est aussi appelé Awadhi biryani et pukka biryani. Il est généralement cuit dans le style dum pukht, où les légumes et la viande sont cuits dans des épices à feu doux, scellés avec de la pâte. Le riz, parfumé au safran, à l’anis étoilé et à la cannelle, est cuit séparément. Les deux sont ensuite superposés et cuits ensemble à feu doux jusqu’à ce que les saveurs se mélangent complètement. Parfois, les noix et le lait sont également utilisés. Ce processus de cuisson unique lui donne un arôme et un goût forts.

Hyderabadi biryani

Hyderabadi biryani est l’un des biryanis les plus populaires en Inde. Lors de la préparation, du riz à moitié bouilli est recouvert de menthe, d’oignons frits, de mouton / poulet cuit épicé et scellé avec de la pâte et cuit. Il existe deux variétés : le kachchi et le pakki biryani. Le premier est fait avec de la viande crue, qui est marinée, trempée dans du caillé et placée entre des couches de riz, infusée de fruits secs, de safran et d’oignons, et cuite lentement dans un pot en terre scellé par la pâte. Ce dernier est fait en cuisant séparément la viande et le riz et en les superposant.

Calcutta biryani

Le biryani de Kolkata est connu pour sa pincée de douceur. Outre les ingrédients habituels du biryani comme la viande tendre marinée au yaourt, il contient des œufs à la coque et des morceaux de pommes de terre. On utilise peu d’épices et on le cuisine avec du riz jaune. La muscade, le safran, le kewra ajoutent à l’arôme. On dit que le chef de Wajid Ali Shah, le dernier souverain d’Awadh, a introduit des pommes de terre au biryani à la place de la viande pour le rendre moins cher lorsque le Nawab a été exilé en 1856 à Kolkata. Cela est progressivement devenu le style de Kolkata biryani.

Ambur biryani

Ambur biryani, ou vaniyambadi biryani, vient du Tamil Nadu. Il est généralement préparé dans du lait de coco et servi avec une variété de plats de légumes. Il aurait été introduit par les nawabs d’Arcot dans la région. Il est généralement fait avec du riz samba et a une utilisation modérée d’épices. Le rapport viande/riz est plus élevé et sa base de sauce est celle du caillé.

Memoni biryani

Memoni biryani vient des régions du Gujarat-Sindh et est une version plus épicée. Il se compose de caillé, d’agneau, de piments tranchés, d’oignons frits, de pommes de terre et de quelques tomates. Il conserve les couleurs naturelles et riches de la viande et des légumes.

Thalassery biryani

Ce biryani vient du Kerala et utilise du riz khaima au lieu du basmati habituel. Il est populaire dans la région de Malabar au Kerala et utilise des épices comme les graines de fenouil, les graines de cumin, le macis, ainsi que les noix de cajou, la tomate, l’oignon, le gingembre, la cannelle, les échalotes, les clous de girofle, etc. Le riz et la viande sont cuits séparément et mélangés au moment de servir. Il a une saveur douce et épicée. Le biryani de poisson Malabari est également populaire dans la région et utilise des filets de poisson au lieu de poulet ou de viande.

Sindhi biryani

Sindhi biryani tire ce nom car il vient de la région du Sindh. Les épices grillées, les feuilles de menthe et de coriandre, les piments, le yaourt aigre, les fruits secs et les noix donnent au biryani sindhi sa saveur et son arôme. Des pommes de terre et des prunes y sont également ajoutées.

Ours biryani

Beary biryani est consommé parmi une petite population de musulmans à Dakshina Kannada, un district du Karnataka. Le mot Beary signifie « commerce ou entreprise ». Il a un goût différent de la plupart des biryanis. Le poulet est cuit dans une pâte d’épices et de la noix de coco moulue est ajoutée pendant la cuisson. Le riz est recouvert d’un curry de poulet richement préparé et d’œufs.

Bombay biryani

Comme son nom l’indique, ce type de biryani est originaire de Mumbai. Il se compose de pommes de terre frites ou épicées, de poulet ou de viande et de prunes séchées. Il est servi avec de l’oignon et de la raïta de tomates. Il contient de la poudre de cumin blanc, des piments verts, des pommes de terre, des épices, du kewra et du colorant alimentaire. La glace mi-cuite et le poulet cuit sont préparés à la manière du dum. Les pommes de terre sont un must à Bombay biryani.

Tehri

Ceci est un biryani pour les végétariens. Il a des pommes de terre et pas de viande. On dit que ce type de biryani végétarien était cuisiné pour les comptables hindous de la cour moghole. Aujourd’hui, il est cuisiné dans de nombreux foyers végétariens du nord de l’Inde. Il peut contenir uniquement des pommes de terre, du riz et des épices, ou peut inclure plus de légumes comme des carottes, une gamme d’épices, d’herbes et plus encore.

